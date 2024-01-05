ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 كانون الثاني (بترا)-يطرأ اليوم السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء مائلة قليلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ يوم غد الأحد، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية حوالي (6-8) درجات مئوية، حيث تصبح الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية وتسود رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتكون الأجواء الاثنين لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وتكون الأجواء الثلاثاء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 8 وفي مرتفعات الشراة 15 - 5، وفي مناطق البادية 21 - 8، وفي مناطق السهول 18 - 11، وفي الأغوار الشمالية 25 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 15، وفي البحر الميت 25 - 16، وفي خليج العقبة 26 - 15 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

06/01/2024 07:04:24

