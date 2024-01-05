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شريف منير عن خالد الصاوى: ممثل عالمى وطفل حساس وأتمنى إعادة التجربة معه

1/5/2024 11:31:02 PM
(MENAFN- Youm7) قال النجم شريف منير، خلال لقائه تليفزيون اليوم السابع مع الزميلة لميس محمد بعد عرض فيلمه الأخير "ليه تعيشها لوحدك": "خالد الصاوي هو ممثل عالمي يفهم جيداً ماذا يفعل وماذا يقدم وطريقة تمثيله هي طريقة السهل الممتنع، مثل الدكتور يحيى الفخراني، فلغة جسده وأداؤه تدل أنه ممثل قوى، وأنا أحب الممثلين الجامدين عشان أنا جامد، رأيت أمامى طفلا حساسا وطنيا يحب بلده أتمنى أن أعيد التجربة معه مرة أخرى".



وتابع: "هناك مشهد ماستر سين بيني وبين خالد مهم جدا في الفيلم، وكان الصاوي عظيم وكانت صعوبة المشهد في ردود أفعالي معه، وبعدما انتهينا من
المشهد صفقت لخالد الصاوي، وصفق جميع الحضور لنا".



تدور قصة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة خالد الصاوي وشريف منير، في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.



"ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.












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