هنا خليل تقدم شخصية المناضلة ليلى خالد فى عرض فلسطين ولكن

MENAFN - Youm7) تقدم الفنانة هنا خليل شخصية الفدائية والمناضلة الفلسطينية ليلى خالد التى خطفت طائرة ركاب عام 1969 من أجل تحرير عدد من الأثرى الفلسطينيين بالتبادل مع ركاب الطائرة، وذلك فى العرض المسرحى "فلسطين ولكن "للمخرج إسلام فودة.

وقالت هنا خليل لليوم السابع : أتشرف بتقديم وحكي هذه الشخصية فدوري قائم على الحكي عن تلك الشخصية المناضلة والفدائية التي كانت عضوة في حركة القوميين العرب، وعضوة في حركة العمليات الخارجية، والعرض مزج بين الحكي والغناء والعزف الحر والرقص المولاوي وفن البانتو مايم، فهو يجمع كل فنون الأداء.

"فلسطين ولكن" يقدم مشروع "جراما حكي" بقيادة المخرج إسلام فودة بتعاون مع مشروع "الحاكي" الموسيقي بقيادة مصطفي حسين عرض، والعرض يقدم دعماً للقضية الفلسطينية ويخصص جزء من أرباح العرض لصالح إخوتنا في غزة من خلال "مؤسسة مرسال ، والعرض سيقدم غدا السبت الساعة السابعة مساء في قاعة الحكمة بمسرح ساقية الصاوى.

وجدير بالذكر أن الفنانة هنا خليل تخرجت فى كلية التجارة بجامعة عين شمس، ثم درست الإعلام فى الأكاديمية العربية لعلوم الإعلام، وهى حاليا طالبة فى المعهد العالي للفنون المسرحية بقسم التمثيل والإخراج، وأخرجت من قبل عروض منها: أميرات ديزني، بعد النسيان، الشحاتين، يوتوبيا، أما روحي طلعت، كما شاركت كممثلة في مسرحيات : مصر الحديثة بطولة الفنان احمد ماهر ، ومسرحية "مصر الحضارة" مع المخرج محمد الخولي، ومسرحية "النمر"، ومسرحية الاسترليني إخراج سامح بسيوني، كما لها مشاركات في بعض المسلسلات.