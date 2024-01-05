هنا خليل تقدم شخصية المناضلة ليلى خالد فى عرض فلسطين ولكن

(MENAFN
- Youm7) تقدم الفنانة هنا خليل شخصية الفدائية والمناضلة الفلسطينية ليلى خالد التى خطفت طائرة ركاب عام 1969 من أجل تحرير عدد من الأثرى الفلسطينيين بالتبادل مع ركاب الطائرة، وذلك فى العرض المسرحى "فلسطين ولكن "
للمخرج إسلام فودة.
وقالت هنا خليل لليوم السابع : أتشرف بتقديم وحكي هذه الشخصية فدوري قائم على الحكي عن تلك الشخصية المناضلة والفدائية التي كانت عضوة في حركة القوميين العرب، وعضوة في حركة العمليات الخارجية، والعرض مزج بين الحكي والغناء والعزف الحر والرقص المولاوي وفن البانتو مايم، فهو يجمع كل فنون الأداء.
"فلسطين ولكن" يقدم مشروع "جراما حكي" بقيادة المخرج إسلام فودة بتعاون مع مشروع "الحاكي" الموسيقي بقيادة مصطفي حسين عرض، والعرض يقدم دعماً للقضية الفلسطينية ويخصص جزء من أرباح العرض لصالح إخوتنا في غزة من خلال "مؤسسة مرسال ، والعرض سيقدم غدا السبت الساعة السابعة مساء في قاعة الحكمة بمسرح ساقية الصاوى.
وجدير بالذكر أن الفنانة هنا خليل تخرجت فى كلية التجارة بجامعة عين شمس، ثم درست الإعلام فى الأكاديمية العربية لعلوم الإعلام، وهى حاليا طالبة فى المعهد العالي للفنون المسرحية بقسم التمثيل والإخراج، وأخرجت من قبل عروض منها: أميرات ديزني، بعد النسيان، الشحاتين، يوتوبيا، أما روحي طلعت، كما شاركت كممثلة في مسرحيات : مصر الحديثة بطولة الفنان احمد ماهر ، ومسرحية "مصر الحضارة" مع المخرج محمد الخولي، ومسرحية "النمر"، ومسرحية الاسترليني إخراج سامح بسيوني، كما لها مشاركات في بعض المسلسلات.
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