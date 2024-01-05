Saturday, 06 January 2024 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هنا خليل تقدم شخصية المناضلة ليلى خالد فى عرض فلسطين ولكن

1/5/2024 11:31:02 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم الفنانة هنا خليل شخصية الفدائية والمناضلة الفلسطينية ليلى خالد التى خطفت طائرة ركاب عام 1969 من أجل تحرير عدد من الأثرى الفلسطينيين بالتبادل مع ركاب الطائرة، وذلك فى العرض المسرحى "فلسطين ولكن "
للمخرج إسلام فودة.

وقالت هنا خليل لليوم السابع : أتشرف بتقديم وحكي هذه الشخصية فدوري قائم على الحكي عن تلك الشخصية المناضلة والفدائية التي كانت عضوة في حركة القوميين العرب، وعضوة في حركة العمليات الخارجية، والعرض مزج بين الحكي والغناء والعزف الحر والرقص المولاوي وفن البانتو مايم، فهو يجمع كل فنون الأداء.

"فلسطين ولكن" يقدم مشروع "جراما حكي" بقيادة المخرج إسلام فودة بتعاون مع مشروع "الحاكي" الموسيقي بقيادة مصطفي حسين عرض، والعرض يقدم دعماً للقضية الفلسطينية ويخصص جزء من أرباح العرض لصالح إخوتنا في غزة من خلال "مؤسسة مرسال ، والعرض سيقدم غدا السبت الساعة السابعة مساء في قاعة الحكمة بمسرح ساقية الصاوى.

وجدير بالذكر أن الفنانة هنا خليل تخرجت فى كلية التجارة بجامعة عين شمس، ثم درست الإعلام فى الأكاديمية العربية لعلوم الإعلام، وهى حاليا طالبة فى المعهد العالي للفنون المسرحية بقسم التمثيل والإخراج، وأخرجت من قبل عروض منها: أميرات ديزني، بعد النسيان، الشحاتين، يوتوبيا، أما روحي طلعت، كما شاركت كممثلة في مسرحيات : مصر الحديثة بطولة الفنان احمد ماهر ، ومسرحية "مصر الحضارة" مع المخرج محمد الخولي، ومسرحية "النمر"، ومسرحية الاسترليني إخراج سامح بسيوني، كما لها مشاركات في بعض المسلسلات.







MENAFN05012024000132011024ID1107689949

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث