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مبسوط يا بُعد أغنية جديدة من ألبوم رامى صبرى بتوقيع محمد عاطف وتميم

1/5/2024 11:31:02 PM
(MENAFN- Youm7) طرح النجم رامى صبرى أغنية جديدة من ألبومه تحمل اسم "مبسوط يا بُعد"، من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع تميم.

وتقول كلمات الأغنية :

سافر واتغرب قلبي معاه حاولت أنساه لقيت معاناه كأني غريق في دوامه

مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟ راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بايه؟

ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟ ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين

مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟ راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بايه؟

ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟ ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين

فارق من غير ما يقولي سلام فأجني قوام و اهي الايام بتعمل فيا ما بادلها

مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟ راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بايه؟

ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟ ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين


وطرح رامى صبرى سابقا عدة أغان من ألبومه الجديد الذى يحمل النهايات أخلاق وهى "حلفتك بالليالي" من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمر الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، كما طرح أغنية "النهايات أخلاق" و"بين الحيطان" و"بحكي عليكي".







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