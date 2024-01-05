مبسوط يا بُعد أغنية جديدة من ألبوم رامى صبرى بتوقيع محمد عاطف وتميم

(MENAFN
- Youm7) طرح النجم رامى صبرى أغنية جديدة من ألبومه تحمل اسم "مبسوط يا بُعد"، من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع تميم.
وتقول كلمات الأغنية :
سافر واتغرب قلبي معاه حاولت أنساه لقيت معاناه كأني غريق في دوامه
مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟ راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بايه؟
ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟ ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين
مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟ راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بايه؟
ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟ ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين
فارق من غير ما يقولي سلام فأجني قوام و اهي الايام بتعمل فيا ما بادلها
مبسوط يا بعد؟ عاجبك اللي وصلنا ليه؟ راضي باللي بقينا فيه؟ استفدت بايه؟
ما تقول بجد هلقى زي حبيبي فين؟ ولا يتعوض بمين؟ مهما فاتوا سنين
وطرح رامى صبرى سابقا عدة أغان من ألبومه الجديد الذى يحمل النهايات أخلاق وهى "حلفتك بالليالي" من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمر الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، كما طرح أغنية "النهايات أخلاق" و"بين الحيطان" و"بحكي عليكي".
MENAFN05012024000132011024ID1107689948
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.