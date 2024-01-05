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منتجات فنكوش للعناية بالبشرة.. انتشارها موضة وفعاليتها غير أكيدة

1/5/2024 11:30:59 PM
(MENAFN- Youm7) من وقت لآخر تنضم أنواع جديدة من منتجات العناية بالبشرة إلى قائمة روتيننا اليومي، وتنتشر مقاطع الفيديو للبلوجرز والمؤثرات اللائي جربنها ويؤكدن أهميتها وكيف هي ضرورية من أجل العناية بالبشرة ، وسرعان ما ينجحن في إقناعنا بشرائها أو على الأقل وضعها على قائمتنا دون أن نفكر فعلاً هل هي ضرورية أو على الأقل فعالة في العناية بالبشرة أم لا؟

وفقًا لموقع"
refinery
" فإن هناك العشرات من هذه المنتجات ليست فعالة حقًا، وانتشارها ليس أكثر من موضة، وإليكِ أبرز 3 عناصر من هذه المستحضرات:


كريمات الكولاجين

الكولاجين هو المكون المسئول عن إبقاء البشرة ممتلئة ونضرة ولكن مع مرور الوقت تنخفض مستويات الكولاجين الطبيعية لدينا، وفي سعينا للحصول على بشرة شابة دائمًا، تحظى كريمات وأمصال الكولاجين الموضعية بشعبية متزايدة، ولكنها في الحقيقة قد تكون مجرد موضة، فوفقًا لأطباء التجميل قد تساعد مستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي على الكولاجين على ترطيب الجزء السطحي من البشرة، ولكنها لن تؤثر على ا مستويات الكولاجين بشكل أعمق داخل الجلد والسبب في ذلك هو أن جزيئات الكولاجين أكبر بكثير من أن تدخل الجلد.


استعمال الكولاجين


أقنعة الوجه القابلة للتقشير

تفضل الكثيرات أقنعة الوجه القابلة للتقشير
peel-off face masks لكونها تساعد في إزالة الأوساخ والتراكمات من المسام، ولكنها في الوقت نفسه تزيل خلايا جلد صالحة، ووفقًا لخبراء الجلد فإن هذا يترك البشرة خاملة ومجهدة وقابلة للتهيج خاصة إذا كان القناع يحتوي على الفحم لأنه يزيل خلايا الجلد القديمة والجديدة ويمكن لهذا النوع من الأقنعة أن يتسبب في الحساسية إذا تم الإفراط في استخدامها.


كريمات العين
يعد الانتفاخ تحت العينين والهالات السوداء من الشكاوى الجلدية الشائعة، لكن كريم العين الباهظ الثمن
قد لا يستحق كل هذا العناء، فوفقًا لأطباء الجلدية معظم كريمات العين لا تفعل سوى القليل جدًا بخلاف ترطيب سطح الجلد، وبالتالي تعمل على ملء الخطوط الدقيقة والتجاعيد بشكل مؤقت بسبب آثارها الترطيبية.
أما الحل الأكثر فاعلية للحماية من هذه الآثار فهو تعديل نمط حياتك، مثل الحصول على نوم جيد والتوقف عن التدخين وتقليل كمية الملح في نظامك الغذائي.

علاج هالات العينين








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