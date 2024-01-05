منتجات فنكوش للعناية بالبشرة.. انتشارها موضة وفعاليتها غير أكيدة

(MENAFN
- Youm7) من وقت لآخر تنضم أنواع جديدة من منتجات العناية بالبشرة إلى قائمة روتيننا اليومي، وتنتشر مقاطع الفيديو للبلوجرز والمؤثرات اللائي جربنها ويؤكدن أهميتها وكيف هي ضرورية من أجل العناية بالبشرة ، وسرعان ما ينجحن في إقناعنا بشرائها أو على الأقل وضعها على قائمتنا دون أن نفكر فعلاً هل هي ضرورية أو على الأقل فعالة في العناية بالبشرة أم لا؟
وفقًا لموقع"
refinery
" فإن هناك العشرات من هذه المنتجات ليست فعالة حقًا، وانتشارها ليس أكثر من موضة، وإليكِ أبرز 3 عناصر من هذه المستحضرات:
كريمات الكولاجين
الكولاجين هو المكون المسئول عن إبقاء البشرة ممتلئة ونضرة ولكن مع مرور الوقت تنخفض مستويات الكولاجين الطبيعية لدينا، وفي سعينا للحصول على بشرة شابة دائمًا، تحظى كريمات وأمصال الكولاجين الموضعية بشعبية متزايدة، ولكنها في الحقيقة قد تكون مجرد موضة، فوفقًا لأطباء التجميل قد تساعد مستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي على الكولاجين على ترطيب الجزء السطحي من البشرة، ولكنها لن تؤثر على ا مستويات الكولاجين بشكل أعمق داخل الجلد والسبب في ذلك هو أن جزيئات الكولاجين أكبر بكثير من أن تدخل الجلد.
استعمال الكولاجين
أقنعة الوجه القابلة للتقشير
تفضل الكثيرات أقنعة الوجه القابلة للتقشير
peel-off face masks لكونها تساعد في إزالة الأوساخ والتراكمات من المسام، ولكنها في الوقت نفسه تزيل خلايا جلد صالحة، ووفقًا لخبراء الجلد فإن هذا يترك البشرة خاملة ومجهدة وقابلة للتهيج خاصة إذا كان القناع يحتوي على الفحم لأنه يزيل خلايا الجلد القديمة والجديدة ويمكن لهذا النوع من الأقنعة أن يتسبب في الحساسية إذا تم الإفراط في استخدامها.
كريمات العين
يعد الانتفاخ تحت العينين والهالات السوداء من الشكاوى الجلدية الشائعة، لكن كريم العين الباهظ الثمن
قد لا يستحق كل هذا العناء، فوفقًا لأطباء الجلدية معظم كريمات العين لا تفعل سوى القليل جدًا بخلاف ترطيب سطح الجلد، وبالتالي تعمل على ملء الخطوط الدقيقة والتجاعيد بشكل مؤقت بسبب آثارها الترطيبية.
أما الحل الأكثر فاعلية للحماية من هذه الآثار فهو تعديل نمط حياتك، مثل الحصول على نوم جيد والتوقف عن التدخين وتقليل كمية الملح في نظامك الغذائي.
علاج هالات العينين
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