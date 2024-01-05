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وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء.. مكوناتها متوفرة وخطواتها سهلة

1/5/2024 11:30:57 PM
(MENAFN- Youm7) هناك أسباب مختلفة تؤدى إلى ظهور الهالات السوداء أسفل العينين، والتي منها الأرق ونقص الحديد وغيرها من الأسباب التي يجب علاجها، مع اتباع وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء والتي تعتمد على خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pharmeasy".


وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

وصفة الشاي البارد للتخلص من الهالات السوداء

تعتبر هذه الطريقة من الطرق الكلاسيكية الفعالة وتعتمد على تحضير أكياس الشاي الباردة، سواء كان الشاي الأخضر أو البابونج، وذلك من خلال نقع الأكياس في الماء ثم وضعها في الثلاجة، ثم وضعها أسفل العينين في الفترة مابين 10 إلى 15 دقيقة، ثم غسل العينين مع تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية.



طرق التخلص من الهالات السوداء


وصفة زيت اللوز للتخلص من الهالات السوداء

وتعتمد هذه الوصفة على خلط زيت اللوز وعصير الليمون، بكميات متساوية ووضعها أسفل العينين مع التدليك ثم تركهما عدة دقائق مع غسل العينين بالماء.


وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء


وصفة الحليب البارد للتخلص من الهالات السوداء

يعتبر الحليب البارد منظف طبيعي للعيون و يساعد على إزالة الهالات السوداء تحت العينين، ولهذا ينصح بغمس كرة قطنية في الحليب البارد ثم وضعها على منطقة العين، والانتظار لعدة دقائق ثم غسل العينين بالماء البارد، مع تكرار الوصفة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.


وصفة جل الصبار للتخلص من الهالات السوداء

يساعد جل الصبار على ترطيب البشرة ومنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، كما يساعد في التخلص من الهالات السوداء وذلك من خلال وضع جل الصبار تحت العينين مع التدليك لمدة 5-7 دقائق، ثم غسل العينين بالماء.







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