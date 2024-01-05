وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء.. مكوناتها متوفرة وخطواتها سهلة

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- Youm7) هناك أسباب مختلفة تؤدى إلى ظهور الهالات السوداء أسفل العينين، والتي منها الأرق ونقص الحديد وغيرها من الأسباب التي يجب علاجها، مع اتباع وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء والتي تعتمد على خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pharmeasy".
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
وصفة الشاي البارد للتخلص من الهالات السوداء
تعتبر هذه الطريقة من الطرق الكلاسيكية الفعالة وتعتمد على تحضير أكياس الشاي الباردة، سواء كان الشاي الأخضر أو البابونج، وذلك من خلال نقع الأكياس في الماء ثم وضعها في الثلاجة، ثم وضعها أسفل العينين في الفترة مابين 10 إلى 15 دقيقة، ثم غسل العينين مع تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية.
طرق التخلص من الهالات السوداء
وصفة زيت اللوز للتخلص من الهالات السوداء
وتعتمد هذه الوصفة على خلط زيت اللوز وعصير الليمون، بكميات متساوية ووضعها أسفل العينين مع التدليك ثم تركهما عدة دقائق مع غسل العينين بالماء.
وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء
وصفة الحليب البارد للتخلص من الهالات السوداء
يعتبر الحليب البارد منظف طبيعي للعيون و يساعد على إزالة الهالات السوداء تحت العينين، ولهذا ينصح بغمس كرة قطنية في الحليب البارد ثم وضعها على منطقة العين، والانتظار لعدة دقائق ثم غسل العينين بالماء البارد، مع تكرار الوصفة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.
وصفة جل الصبار للتخلص من الهالات السوداء
يساعد جل الصبار على ترطيب البشرة ومنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، كما يساعد في التخلص من الهالات السوداء وذلك من خلال وضع جل الصبار تحت العينين مع التدليك لمدة 5-7 دقائق، ثم غسل العينين بالماء.
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