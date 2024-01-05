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فوائد صابون الفحم للبشرة.. ينقي بعمق ويزيل السموم

1/5/2024 11:30:57 PM
(MENAFN- Youm7) يعتبر صابون الفحم من أقوي العناصر التي تساعد في حماية البشرة والعمل على تنظيفها بقوة، لاحتوائها على عدة عناصر وفوائد تساعد في شفاء كل عيوب البشرة، فتعرفي على أبرزها وفقًا لما جاء في موقع stylecraze.



صابون الفحم للبشرة
ينقي بشرتك بعمق:

أحد أهم فوائد صابون الفحم النشط هو قدرته على تنظيف البشرة بعمق. يقوم الفحم النشط بامتصاص الزيوت الزائدة والشوائب المتراكمة في المسام، مما يساعد على تنقية البشرة .

فعالة للبثور وحب الشباب:

بالإضافة إلى امتصاص الزيوت الزائدة والسموم المسببة للشوائب، فإن صابون الفحم فعال في علاج حب الشباب بدون أن يتسبب في حدوث أي تهيج للبشرة على عكس العلاجات الأخرى


يحسن حجم مسام البشرة:

مع مرور الوقت، يعمل الفحم كمحفز فعال لتعزيز الجلد و لإزالة المسام الواسعة وتضييق المسام، مما يجعل بشرتك مشرقة

يقلل من آثار الشيخوخة:

يعمل صابون الفحم على شد البشرة ويساعد على منع ظهور التجاعيد والخطوط أيضًا يمتلك قدرة هائلة على تقليل الالتهاب وشد الجلد ويعتبر مناسب لكل أنواع البشرة


يقشر بشرتك بلطف:

يحتوي صابون الفحم على ملمس رملي، وهذا قد يكون السبب في تقشير البشرة بطريقة خفيفة لا تتسبب في حدوث التهاب أو احمرار الجلد يكاد يكون تقشير غير مرئي ولكن نتيجة ملموسة من نضارة واشراق وتفتيح للبقع


صابون الفحم








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