الطريقة الصحيحة لتنظيف السجاد من بقع الشاي.. وبدائل طبيعية

MENAFN - Youm7) لا تعد بقعة الشاي على السجادة من البقع العنيدة، ولكنها قد تصبح كذلك إذا لم ننقذ الموقف في الوقت المناسب، وبالطريقة الصحيحة. لذا نقدم لكِ أفضل الطرق لإزالة بقع الشاي من السجادة وفقاً لموقع "thespruce".

سكب القهوة كيفية إزالة بقع الشاي من السجاد باستخدام مزيل البقع: مسح البقعة

استخدمي قطعة قماش بيضاء نظيفة وقومي بإزالة أكبر قدر من البقعة مع الاستمرار في المسح حتى لا ينتقل أي سائل إلى قطعة القماش وتصبح المنطقة جافة.

تخفيف البقعة

قومي بسكب كمية صغيرة من الماء على البقعة ونشفي السائل، يؤدي ذلك إلى تخفيف كمية الشاي المتبقية، ويمكنك استخدام قطعة قماش نظيفة لامتصاصها.

كيفية غسيل السجاد





وضع مزيل البقع

يجب عليكي أولاً أن تقومي بتجربة ذلك المزيل على مكان مخفي من السجاد مثل أسفل الآثاث أو في زاوية بعيدة عن الغرفة للتأكد من إنه لن يزيل لون السجادة قبل استخدامه في منطقة ظاهرة.





تجفيف البقعة

بعد ذلك اتركي البقعة تجف في الهواء، ويمكنك استخدام المكنسة الكهربائية للعمل على تقليل أثر عملية إزالة بقعة الشاي.

سكب القهوة





منظفات طبيعية لإزالة بقع الشاي: الخل:

يعتبر الخل من المنتجات الفعالة الموجودة في أي منزل، قومي بتجربة الخل في مكان مخفي أولاً للتأكد من إنه لا يعمل على تبييض السجادة، ثم قومي بعمل محلول مخفف من الخل الأبيض والماء وقومي بوضعه على البقعة، اتركيه مدة من 5 إلى 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء البارد وامسحي السائل بقطعة قماش بيضاء نظيفة حتى يجف، اتركي المنطقة تجف في الهواء ثم استخدمي المكنسة الكهربائية.





الملح:

قومي بسكب كمية كبيرة من الملح على البقعة حيث سيقوم بامتصاص السائل المتبقي بعد عملية الشطف الأولى، ثم قومي بإضافة أي نوع من المياه الغازية لإزالة البقعة، ثم اشطفيها جيداً واتركي المنطقة تجف في الهواء ثم نظفي المنطقة بالمكنسة الكهربائية.





صودا الخبز:

قومي بإحضار وعاء ثم قومي بسكب كوب واحد من صودا الخبز فيه، قومي ببل قطعة قماش واستخدميها لوضع صودا الخبز على البقعة، ثم قومي بالشطف بالماء البارد، يمكنك تكرار تلك الخطوة عدة مرات حتى تختفي البقعة، ثم اتركي المنطقة تجف في الهواء ونظفي بالمكنسة الكهربائية.