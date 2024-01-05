الطريقة الصحيحة لتنظيف السجاد من بقع الشاي.. وبدائل طبيعية

(MENAFN
- Youm7) لا تعد بقعة الشاي على السجادة من البقع العنيدة، ولكنها قد تصبح كذلك إذا لم ننقذ الموقف في الوقت المناسب، وبالطريقة الصحيحة. لذا نقدم لكِ أفضل الطرق لإزالة بقع الشاي من السجادة وفقاً لموقع "thespruce".
سكب القهوة كيفية إزالة بقع الشاي من السجاد باستخدام مزيل البقع: مسح البقعة
استخدمي قطعة قماش بيضاء نظيفة وقومي بإزالة أكبر قدر من البقعة مع الاستمرار في المسح حتى لا ينتقل أي سائل إلى قطعة القماش وتصبح المنطقة جافة.
تخفيف البقعة
قومي بسكب كمية صغيرة من الماء على البقعة ونشفي السائل، يؤدي ذلك إلى تخفيف كمية الشاي المتبقية، ويمكنك استخدام قطعة قماش نظيفة لامتصاصها.
كيفية غسيل السجاد
وضع مزيل البقع
يجب عليكي أولاً أن تقومي بتجربة ذلك المزيل على مكان مخفي من السجاد مثل أسفل الآثاث أو في زاوية بعيدة عن الغرفة للتأكد من إنه لن يزيل لون السجادة قبل استخدامه في منطقة ظاهرة.
تجفيف البقعة
بعد ذلك اتركي البقعة تجف في الهواء، ويمكنك استخدام المكنسة الكهربائية للعمل على تقليل أثر عملية إزالة بقعة الشاي.
سكب القهوة
منظفات طبيعية لإزالة بقع الشاي: الخل:
يعتبر الخل من المنتجات الفعالة الموجودة في أي منزل، قومي بتجربة الخل في مكان مخفي أولاً للتأكد من إنه لا يعمل على تبييض السجادة، ثم قومي بعمل محلول مخفف من الخل الأبيض والماء وقومي بوضعه على البقعة، اتركيه مدة من 5 إلى 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء البارد وامسحي السائل بقطعة قماش بيضاء نظيفة حتى يجف، اتركي المنطقة تجف في الهواء ثم استخدمي المكنسة الكهربائية.
الملح:
قومي بسكب كمية كبيرة من الملح على البقعة حيث سيقوم بامتصاص السائل المتبقي بعد عملية الشطف الأولى، ثم قومي بإضافة أي نوع من المياه الغازية لإزالة البقعة، ثم اشطفيها جيداً واتركي المنطقة تجف في الهواء ثم نظفي المنطقة بالمكنسة الكهربائية.
صودا الخبز:
قومي بإحضار وعاء ثم قومي بسكب كوب واحد من صودا الخبز فيه، قومي ببل قطعة قماش واستخدميها لوضع صودا الخبز على البقعة، ثم قومي بالشطف بالماء البارد، يمكنك تكرار تلك الخطوة عدة مرات حتى تختفي البقعة، ثم اتركي المنطقة تجف في الهواء ونظفي بالمكنسة الكهربائية.
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