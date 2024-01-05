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المالية تستهدف خفض العجز إلى 7.2% بموازنة العام المالى المقبل

1/5/2024 11:30:53 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة المالية، إنها تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي من 92.2% في موازنة العام المالي الحالي 2024/2023، إلى 91.9% بمشروع موازنة العام المالي 2025/2024، وإلى 88% مستهدفة بموازنة العام المالي 2026/2025، ونسبة 85.2% مستهدفة في العام المالي 2027/2026، ونسبة 84% مستهدفة في العام المالي 2028/2027.



ذكرت الوزارة، في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2024، أنها تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة من نسبة 7.5% في العام المالي الحالي 2024/2023، إلى 7.2% مستهدفة في موازنة عام 2025/2024، وإلى 6.8% بمستهدف العام المالي 2027/2026، وإلى 6.5% مستهدف في العام المالي 2028/2027.



أوضحت وزارة المالية، أن العجز الكلي للموازنة انخفض من 16.5% في العام المالي 2014/2013 إلى 6% في العام المالي 2023/2022، وعلى الرغم من هذا الاتجاه النزولي الذي استمر لنحو 9 سنوات إلا أنه من المتوقع أن يعود للارتفاع ليصل إلى 7.5% في العام المالي الحالي 2024/2023 نتيجة التأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية والجيوسياسية التي يمر بها العالم، والتي أثرت على ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة أعباء خدمة الدين، ومن المستهدف أن يتخذ مسار نزولي بعد ذلك لتصل إلى 6.5% في العام المالي 2028/2027.



ذكرت أنه على الرغم من الآثار السلبية على مؤشرات المالية العامة للاقتصاد المصري، اتخذت الحكومة إطار متوازن ومتسق للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة، وذلك من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات تساهم في الحد من التأثير السلبي على الاقتصاد المصري والقطاعات والأفراد الأكثر تأثرًا، وذلك منذ الإعلان عن حزم تحفيز ومساندة الفئات الأولى بالرعاية منذ أبريل عام 2022 وحتى أكتوبر 2023 للحد من أثر الضغوط التضخمية على الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة وتخفيض الآثار السلبية على القدرة الشرائية للمواطن المصري لتلبية احتياجاته.












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