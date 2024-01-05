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تعرف على الموعد المتوقع لصرف الشريحة الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد

1/5/2024 11:30:53 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة المالية، إنه من المتوقع إتاحة الشريحة الثانية والثالثة من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد إتمام المراجعات الأولى والثانية في الربع الأول من العام الحالي، وذلك بعد الحصول على الشريحة الأولى في ديسمبر 2022 بقيمة 347 مليون دولار.



أضافت الوزارة، في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، أن الاتفاق مع صندوق النقد سيتيح لمصر الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك يتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافي يتعدى مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة، الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.



وسبق أن أكد وزير المالية محمد معيط، لمسؤولي صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في مسيرة الإصلاحات الهيكلية من خلال تبنى سياسات متوازنة تُراعي البعد الاجتماعي، ترتكز على الالتزام بالانضباط المالي والتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التي تفرضها الأزمات العالمية المركبة، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة، وحالة من عدم التيقن التي تسود الأسواق الدولية، بما يتسق مع جهود العمل على تحقيق معدلات نمو مستدامة ويمكن مصر من تعزيز قدرتها على تجنب المخاطر الحادة للصدمات الخارجية.





كما أكد أن الحكومة المصرية حريصة على تعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال حزمة من الحوافز والإجراءات المتكاملة بما في ذلك تأسيس بنية تحتية قوية ومرنة وإلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتعظيم القدرة التنافسية بين القطاعين العام والخاص، فضلًا على إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تستهدف زيادة مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي، وبرنامج «الطروحات الحكومية»، الذي طرحت من خلاله الحكومة 35 شركة مملوكة للدولة في 19 قطاعًا اقتصاديًا من أجل المزيد من الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة.












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