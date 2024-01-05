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قائمة أكبر مسددى الضرائب.. قناة السويس تورد 48 مليار جنيه بنسبة نمو 180%

1/5/2024 11:30:53 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت بيانات وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 516.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالى 2024/2023 بزيادة 144 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 38.7%، مقسمة بين 132.7 مليار جنيه متحصلات ضريبية من الجهات السيادية بنسبة نمو 76.3%، و383.3 مليار جنيه من الجهات غير السيادية بنسبة نمو 29.1%، وجاءت أهم بنود الإيرادات الضريبية، التى ساهمت فى ارتفاع جملة الإيرادات وهى:



1- 43 مليار جنيه ضريبة على المرتبات المحلية بزيادة 11.2 مليار جنيه بنسبة نمو 35.4%.



2- 16 مليار جنيه ضريبة على النشاط التجاري والصناعي بزيادة 3.8 مليار جنيه بنسبة نمو 31.1%.



3- 2.4 مليار حنيه ضريبة على المهن غير التجارية بزيادة 0.8 مليار جنيه بنسبة نمو 50%.



4- 48.6 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بزيادة 31.2 مليار جنيه بنسبة نمو 180.1%.



5- 57.4 مليار جنيه ضريبة من الشركات الأخرى بزيادة 10 مليارات جنيه بنسبة نمو 20.9%.



6- 120.2 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على السلع بزيادة 32 مليار جنيه بنسبة نمو 36.6%.



7- 32.2 مليار جنيه ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بزيادة 8.5 مليار جنيه بنسبة نمو 35.9%.



8- 5.3 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة من الفنادق والمطاعم بزيادة 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 38.9%.



9-
8 مليارات جنيه ضريبة القيمة المضافة من خدمات الاتصالات الدولية والمحلية بزيادة 2 مليار جنيه بنسبة نمو 32.3%.



10- 50.8 مليار جنيه ضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية بزيادة 3.6 مليار جنيه بنسبة نمو 7.5%.



11- 4.5 مليار جنيه حصيلة من رسم التنمية بزيادة 0.7 مليار جنيه بنسبة نمو 16.6%.



12- 12.4 مليار جنيه من ضرائب الدمغة بزيادة 2.9 مليار جنيه بنسبة نمو 30.4%.



13- 14 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على استخدام السلع بزيادة 6.1 مليار جنيه.



14- 1.7 مليار جنيه حصيلة من الضريبة على الخدمات الخاصة بزيادة 0.6 مليار جنيه بنسبة نمو 53%.



15- 84.6 مليار جنيه الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بزيادة 24.5 مليار جنيه بنسبة نمو 40.8%.



16- 77.2 مليار جنيه حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بزيادة 22.7 مليار جنيه بنسبة نمو 41.7%.



17- 26.1 مليار جنيه متحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بزيادة 7.7 مليار جنيه بنسبة نمو 41.9%.



18- 4.4 مليار جنيه حصيلة الضرائب على السيارات بزيادة 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 46.1%.



19- 2.2 مليار جنيه حصيلة الضرائب على الأراضي والمباني بزيادة 0.3 مليار جنيه بنسبة نمو 15.3%.












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