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اليوم.. إجراء القرعة الإلكترونية للحج السياحى والإعلان عن الفائزين

1/5/2024 11:30:53 PM
(MENAFN- Youm7) تجرى اليوم، السبت، القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج شركات السياحة.



سبق أن أكدت غرفة شركات السياحة، أن الشركات طرحت برامج حج تناسب كافة المستويات سواء بالحج البرى والاقتصادى الذى يستحوذ على النسبة الأعلى من تأشيرات الحج السياحى أو برامج حج الخمس نجوم والحج الفاخر.



وأوضحت الغرفة، أن تلك البرامج المتنوعة تمنح الحج السياحى ميزة كبيرة وتزيد من الفئات التى يستهدفها والتى تسعى للسفر من خلاله.



كما أوضحت الغرفة، أن ضوابط الحج السياحي هذا العام تلزم شركات السياحة بإبرام عقود تفصيلية مع المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحى على أن تشمل تلك العقود كافة التفاصيل المتعلقة برحلة الحج بكل تفاصيلها من حيث فنادق الإقامة ووسائل السفر والخدمات التي يتمتع بها الحاج في الأراضى المقدسة.



ذكرت الغرفة، أنه من ضمن مزايا الحج السياحى بخلاف خدماته المتميزة أن تنفيذ رحلاته تتم برقابة صارمة و لصيقة من وزارة السياحة والآثار من خلال لجان إشرافية طوال الرحلة تشارك فيها أيضا غرفة شركات السياحة وكل هذا لضمان استمرار نجاح وتميز الحج السياحى وتميز كافة الخدمات التى يؤديها إلى عملائه.



وناشدت الغرفة، جميع المواطنين الراغبين فى أداء الحج السياحى التقدم إلى شركات السياحة مباشرة سواء من خلال مقارها الرئيسة أو فروعها التى تنتشر بكافة ربوع مصر محذرة من التعامل مع الوسطاء والسماسرة فى الحج والذى يسبب مشاكل عديدة للمواطنين ويهدد حقوقهم ولا يضمن خدمات مريحة وسليمة خلال الحج.



قالت إن التعامل مع شركات السياحة مباشرة وبدون وسيط يضمن وضوح الرؤية للخدمات المقدمة الحاج و تعويضه عن أي قصور يتم بتلك الخدمات.












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