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مناقشة رواية متاهة العابد فى مكتبة مصر الجديدة اليوم

1/5/2024 11:30:50 PM
(MENAFN- Youm7) تستضيف مكتبة مصر الجديدة الكاتب محمد يوسف الغرباوى، لمناقشة وتوقيع روايته "متاهة العابد"، الصادرة عن منشورات إبييدى، على أن يناقشه ويدير اللقاء الباحث مصطفى الطيب، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بمقر المكتبة فى 42 شارع العروبة مصر الجديدة.



ويحكى فيها الكاتب فى رواية متاهة العابد قصة الإنسان في كل زمان ومكان وبحثه عن حقيقة ذاته وصراعه مع نقائصه ووساوس النفس خلال رحلة العمر الطويلة، وتدور في عصر قديم غير محدد زمنيا وفي بيئة تجمع بين الصحراء والحضر غير محددة الموقع، لكنها تصلح لكل زمان ومكان.



وتمتد الرحلة عبر السير في متاهات الحياة وتتبدل فيها شخصية بطل القصة "عابد" فمن ناسك يبحث عن حقيقة الكون وكنه ذاته إلى حكيم ملك نواصي العلم والطب ثم إلى شهبندر تجار يشار له بالبنان.. الرحلة طويلة استمرت أكثر من عشرين عاما صحبه فيها وسواس نفسه وقادها فيه كبره وعناده لكن لم يكن يتوقع ما يخبئه له القدر.



ومن الرواية "إن أحط أنواع الخيانة أن تخون الحقيقة؛ وأشد أنواع الخِداع لؤمًا أن تخدع نفسك؛ وأنا والله ما كنت خائنًا ولا مخادعًا، ولم أضلل الناس، ولم أحي الفتنة في النفوس؛ بل أجليت لأعينهم الحقيقة، وأنرت العقول بالعلم الحقيقي من غير زيفٍ ولا خداع؛ ولا أرى فيما فعلت إلا واجبًا ألزمني إياه ما تعلمته وما لقنته على يد نساك وعلماء".












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