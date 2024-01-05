12 فيلما بالمجان لرواد قصر السينما خلال يناير

MENAFN - Youm7) تقدم الهيئة العامة لقصور الثقاف ، برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة متميزة من الأفلام السينمائية، لرواد قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، ضمن برنامجها المعد خلال شهر يناير الحالي برعاية وزارة الثقافة.

وتتنوع الأفلام هذا الشهر ما بين أفلام السينما العالمية، المصرية، الأوروبية، والآسيوية، بالإضافة إلى أفلام التحريك المقدمة للأطفال، والتي تعرض جميعها مجانا للجمهور في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور كل من د. نادر رفاعي، الناقدة نشوى نبيل، والمخرج عصام حلمي.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البرنامج يوم الاثنين المقبل 8 يناير مع فيلم الأطفال "Toy Story 3".

ويشهد يوم الثلاثاء 9 يناير عرض فيلم "Don't look up" ضمن نادي السينما العالمية، وفي يوم الأربعاء 10 يناير يعرض فيلم "Pink" ضمن نادي السينما الآسيوية،

ويعرض يوم 15 يناير الفيلم العربي "على ورق سوليفان".

ويقدم نادي السينما العالمية يوم 16 يناير فيلم "Macbeth"، وفي يوم 17 يناير يقدم نادي السينما الأوروبية فيلم "The Emperor of Paris" ويعرض فيلم "All the king's men 1949" ضمن نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي يوم 22 يناير، كما يقدم نادي السينما العالمية في اليوم التالي فيلم

"All the king's men 2006"، ويتجدد اللقاء يوم 24 يناير مع نادي السينما الأوروبية وفيلم "La French".

وضمن احتفالات هيئة قصور الثقافة بذكرى عيد الشرطة المصرية، يعرض الفيلم المصري "الخلية" يوم 29 يناير، وفي اليوم التالي يقدم نادي السينما العالمية فيلم "BlacKkKlansman".

ويختتم البرنامج مع فيلم الدراما الألماني "Sophie Scholl : the final days"، الذي يعرض في نهاية الشهر الحالي، العروض يقدمها القصر بإشراف سهام بحر، ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وتأتي في إطار اهتمام هيئة قصور الثقافة بالثقافة السينمائية وتأثيرها الكبير في المجتمع ودورها التوعوي وكذا التعرف على الثقافات المتنوعة.