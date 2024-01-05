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رسائل تضامن من متحف الطفل إلى فلسطين فى احتفالات عيد الميلاد المجيد

1/5/2024 11:30:50 PM
(MENAFN- Youm7) يطلق متحف الطفل عدة فعاليات فى احتفالات عيد الميلاد المجيد، والتى تبدأ فى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم غد بمقر "متحف الطفل" بمصر الجديدة بحضور العشرات من الأطفال وذويهم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمروالبسيونى.



وأكد الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف إن الاحتفالات سوف تبعث رسائل مغلفة بالمحبة والتضامن لأطفال غزة الذين يتعرضون للتنكيل والاعتداء الإسرائيلى لإشعارهم بأن هناك أناسا حول العالم يدعمونهم بكل ما يمتلكونه من قوة ، مثمنا الجهود المصرية لوقف نزيف دم الشعب الفلسطينى وإرسال المعونات الطبية والغذائية للتخفيف عن شعب غزة.



وأوضح أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يأتى في إطار استراتيجية جمعية مصر الجديدة التى تهدف إلى إبراز الدور المجتمعى للمنصات الثقافية والابداعية التابعة للجمعية من خلال الاحتفال ببعض الأعياد الوطنية والدينية ، مشيرا إلى أن احتفال "متحف الطفل" التابع للجمعية سيشهد العديد من الفعاليات التى تتنوع ما بين الترفيه والتعليم منها عدد من
ورش الفنون التشكيلة وعرض عرائس
لفرقة كذا لون وأيضا محاضرة عن التحلي بالإيجابية لأستقبال العام الجديد لدكتورة جيهان حسن مدير الإدارة العامة لثقافة الطفل والمشرف العام علي مشروع بديل العشوائيات.



وأشار إلى أن الاحتفالات التى يقيمها المتحف تطرح برامج تجمع بين بهجة الاحتفال والتعلم الممتع فى الوقت ذاته، حيث يستمتع الزوار بأنشطة البرنامج الاحتفالى المبهج وسط أجواء بديعة ودافئة، وموسيقى العيد الجميلة.












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