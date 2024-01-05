رسائل تضامن من متحف الطفل إلى فلسطين فى احتفالات عيد الميلاد المجيد

(MENAFN
- Youm7) يطلق متحف الطفل عدة فعاليات فى احتفالات عيد الميلاد المجيد، والتى تبدأ فى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم غد بمقر "متحف الطفل" بمصر الجديدة بحضور العشرات من الأطفال وذويهم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمروالبسيونى.
وأكد الدكتور نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف إن الاحتفالات سوف تبعث رسائل مغلفة بالمحبة والتضامن لأطفال غزة الذين يتعرضون للتنكيل والاعتداء الإسرائيلى لإشعارهم بأن هناك أناسا حول العالم يدعمونهم بكل ما يمتلكونه من قوة ، مثمنا الجهود المصرية لوقف نزيف دم الشعب الفلسطينى وإرسال المعونات الطبية والغذائية للتخفيف عن شعب غزة.
وأوضح أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يأتى في إطار استراتيجية جمعية مصر الجديدة التى تهدف إلى إبراز الدور المجتمعى للمنصات الثقافية والابداعية التابعة للجمعية من خلال الاحتفال ببعض الأعياد الوطنية والدينية ، مشيرا إلى أن احتفال "متحف الطفل" التابع للجمعية سيشهد العديد من الفعاليات التى تتنوع ما بين الترفيه والتعليم منها عدد من
ورش الفنون التشكيلة وعرض عرائس
لفرقة كذا لون وأيضا محاضرة عن التحلي بالإيجابية لأستقبال العام الجديد لدكتورة جيهان حسن مدير الإدارة العامة لثقافة الطفل والمشرف العام علي مشروع بديل العشوائيات.
وأشار إلى أن الاحتفالات التى يقيمها المتحف تطرح برامج تجمع بين بهجة الاحتفال والتعلم الممتع فى الوقت ذاته، حيث يستمتع الزوار بأنشطة البرنامج الاحتفالى المبهج وسط أجواء بديعة ودافئة، وموسيقى العيد الجميلة.
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