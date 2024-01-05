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رسالة دكتوراه عن إعادة كتابة التاريخ وسقوط غرناطة فى آداب حلوان

1/5/2024 11:30:50 PM
(MENAFN- Youm7) ناقشت كلية الآداب جامعة حلوان قسم اللغة الإنجليزية وآدابها رسالة دكتوراه للباحثة نهى مصطفى إبراهيم بعنوان "إعادة كتابة التاريخ وسقوط غرناطة فى روايات مختارة لكتاب غربيين وغير غربيين.. نهج التاريخانية الجديدة".



وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من: الأستاذة الدكتورة أسماء أحمد الشربينى - أستاذ الآدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة المنصورة ومقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة (مناقشًا ورئيسًا) الأستاذة الدكتورة مها محمد حسنى- أستاذ الآدب الإنجليزي عميد كلية الآداب جامعة حلوان (مشرفًا) أستاذ مساعد الدكتورة إيمان محمد رسلان- أستاذ الآدب الإنجليزي المساعد بكلية الآداب جامعة حلوان (مناقشًا).



وترصد الدراسة وتحلل واحدًا من أهم الأحداث التاريخية وهو سقوط غرناطة عام 1492، من خلال الروايات التاريخية المختارة، حيث تحلل الرسالة رواية "يد فاطمة" (2011) للكاتب الفونسو فالكونز، ورواية "غرناطة" (2016) للكاتب الكسندر جريس، ورواية غرناطة (2003) للكاتبة رضوى عاشو ورواية "ظلال شجرة الرمان" (1992) للكاتب طارق علي، وذلك في ضوء نظرية التاريخية الجديدة.



وتوضح الرسالة وجود روايات مختلفة لنفس الحدث التاريخي من خلال رؤية اثنين من الروائيين الغربيين وإثنين من الروائيين غير الغربيين، على التوازي مع قراءة لكتب تاريخية أخرى عن سقوط غرناطة تقدم وجهات نظر متعددة.



ويصبح رفض النص المعتمد وسرديات التاريخ الكبري المقدمة من "التاريخانية الجديدة" هما المحوران الأساسيان في التطبيق، كما يُعد تفكيك هيمنة السلطة ورفض تبني حقيقة تاريخية مطلقة من بين القضايا الرئيسية التي تناقشها هذه الرسالة.




نظرية التاريخية الجديدة
التاريخية الجديدة هي نظرية أدبية تهدف لفهم العمل الأدبي ضمن سياقه الثقافي والتاريخي وذلك عن طريق دراسة النص الأدبي بجانب النصوص غير الأدبية الأخرى لنفس الفترة التاريخية وهي نظرية ترفض وجود حقائق تاريخية راسخة لا جدال فيها لحدث تاريخي معين. ومن هذا المنظور، يتبنى نهج التاريخية الجديدة مفهوم التعددية وهي تأويلات مختلفة لكلٍ من الحدث التاريخي الفعلي والعمل الأدبي الذي يغطي نفس هذا الحدث التاريخي.



تقدم الروايات مفهوما غير مألوف عن فترة الحكم الإسلامي في الأندلس وعن فترة الاسترداد الإسباني في محاولة لإعادة كتابة التاريخ وتحدي الحقائق التاريخية الراسخة لتلك الفترات.



ومن ثم، فإن رفض نظرية التاريخية الجديدة للحقائق الثابتة، والسرديات الكبرى من بين القضايا الرئيسية التي ناقشتها هذه الرسالة.



وتختتم الرسالة بإظهار كيف تمكن الكتاب الأربعة من جنسيات مختلفة من تحدي الرؤية التي لا جدال فيها للتاريخ وإعادة كتابة تاريخ غرناطة من منظور جديد، كما تُظهر غرض كل كاتب منهم لإعادة كتابة التاريخ والأساليب السردية المختلفة التي يستخدمونها لتحقيق أهدافهم، بالإضافة إلي توضيح كيف توجد قصص متنوعة لنفس الحدث التاريخي وهو سقوط غرناطة وكيف يصبح التاريخ نوعًا أخر من الخيال.



وتم منح الباحثة درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع التوصية بطبع الرسالة، وتبادلها مع الجامعات.












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