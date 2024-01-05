رواية الكاتب نصر رأفت محكمة الأسرة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

(MENAFN
- Youm7) يطرح الكاتب الروائى نصر رأفت روايته الجديدة "محكمة الأسرة" فى معرض القاهرة الدولى للكتاب يناير 2024 ، وتستعرض الرواية 30 قصة واقعية منفصلة متصلة، وتدور كل أحداثها فى محكمة الأسرة.
تحكى الرواية أحداثا ووقائع حقيقية مستوحاة من ملفات محكمة الأسرة للأحوال الشخصية، وقصص حدثت بالفعل لزوجات لجأن إلى المحكمة لطلب الخلع لأسباب متعددة، وهى قصص منفصلة متصلة، وكل قصة تروى مأساة زوجة مع زوجها فتضطر فى نهاية المطاف إلى طلب الخلع بأمر المحكمة.
تحكى كل قصة حكاية مختلفة فهذا زوج يأكل الحشرات فتنفر منه زوجته وتطلب الخلع من المحكمة،
وزوجة أخرى يتعمد زوجها، الذى لم يغادر طفولته وأفعاله الصبيانية الطائشة بعد، أن يضع بالونة منفوخة بين يديها وهى نائمة، ثم يدس الدبوس فى تلك البالونة فتنفجر فجأة، وتحدث صوتا يرعبها فتنهض مفزوعة من نومها.
وزوجة ثالثة تشجع النادى الأهلى بجنون وزوجها يشجع الزمالك بتعصب وإذا فاز الأهلى على الزمالك يضربها علقة موت ساخنة وذات مرة كسر لها أضلعها وكانت النهاية فى محكمة الأسرة.
وزوجة رابعة يقتحم فأر صغير غرفة نومها وتستنجد بزوجها ليطرده أو يقتله لكن الزوج يخذلها ويصاب بحالة ذعر عندما يعلم بالأمر ويهرب على الفور إلى الشارع ويتصل بزوجته هاتفيا لكى تطرد الفأر من غرفة النوم ثم يذهب إلى بيته أمه ويرفض العودة لبيت الزوجية لمواجهة الفأر فتقرر الزوجة أن تخلعه.
وزوج آخر شحيح يراقب ما تأكله زوجته ويحصى عدد البيض الذى تأكله كل يوم من خلال مراجعة سلة القمامة فلم يكن أمام تلك الزوجة سوى أن تلجأ للقاضى ليضع حدا لتلك المهزلة.
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