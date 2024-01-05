رواية الكاتب نصر رأفت محكمة الأسرة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

MENAFN - Youm7) يطرح الكاتب الروائى نصر رأفت روايته الجديدة "محكمة الأسرة" فى معرض القاهرة الدولى للكتاب يناير 2024 ، وتستعرض الرواية 30 قصة واقعية منفصلة متصلة، وتدور كل أحداثها فى محكمة الأسرة.

تحكى الرواية أحداثا ووقائع حقيقية مستوحاة من ملفات محكمة الأسرة للأحوال الشخصية، وقصص حدثت بالفعل لزوجات لجأن إلى المحكمة لطلب الخلع لأسباب متعددة، وهى قصص منفصلة متصلة، وكل قصة تروى مأساة زوجة مع زوجها فتضطر فى نهاية المطاف إلى طلب الخلع بأمر المحكمة.

تحكى كل قصة حكاية مختلفة فهذا زوج يأكل الحشرات فتنفر منه زوجته وتطلب الخلع من المحكمة،

وزوجة أخرى يتعمد زوجها، الذى لم يغادر طفولته وأفعاله الصبيانية الطائشة بعد، أن يضع بالونة منفوخة بين يديها وهى نائمة، ثم يدس الدبوس فى تلك البالونة فتنفجر فجأة، وتحدث صوتا يرعبها فتنهض مفزوعة من نومها.

وزوجة ثالثة تشجع النادى الأهلى بجنون وزوجها يشجع الزمالك بتعصب وإذا فاز الأهلى على الزمالك يضربها علقة موت ساخنة وذات مرة كسر لها أضلعها وكانت النهاية فى محكمة الأسرة.

وزوجة رابعة يقتحم فأر صغير غرفة نومها وتستنجد بزوجها ليطرده أو يقتله لكن الزوج يخذلها ويصاب بحالة ذعر عندما يعلم بالأمر ويهرب على الفور إلى الشارع ويتصل بزوجته هاتفيا لكى تطرد الفأر من غرفة النوم ثم يذهب إلى بيته أمه ويرفض العودة لبيت الزوجية لمواجهة الفأر فتقرر الزوجة أن تخلعه.

وزوج آخر شحيح يراقب ما تأكله زوجته ويحصى عدد البيض الذى تأكله كل يوم من خلال مراجعة سلة القمامة فلم يكن أمام تلك الزوجة سوى أن تلجأ للقاضى ليضع حدا لتلك المهزلة.