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جوجل تمنح مالكى أندرويد الألعاب مجانا بدرجات متفاوتة.. اعرف أبرزها

1/5/2024 11:30:47 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم جوجل لمالكي أندرويد الألعاب مجانًا من وقت لآخر، بدرجات متفاوتة من "إمكانية اللعب، وفقا لتقرير thesun. و إليكم ملخصًا لثلاث مباريات "متاحة حاليًا" والتى نعتقد أنها تستحق اللعب.
1 Word Connect Pro

يتوفر Word Connect Pro حاليًا للتنزيل مجانًا في متجر Google Play، ويتيح ذلك لعشاق لعبة الكلمات تجنب دفع 2.79 جنيه إسترلينى للنسخة الخالية من الإعلانات من اللعبة بالإضافة إلى تفادي تلك الإعلانات المزعجة.

ويمكن للاعبين الوصول إلى أكثر من 2000 مستوى من ألغاز الكلمات الفريدة، والتي يمكن أن تساعد في تحسين مهارات المفردات والتهجئة أثناء اللعب.
وحصل Word Connect Pro على 3.7 من أصل 5 نجوم في متجر Play على الرغم من أنها تلقت بعض الشكاوى بسبب الفشل في توجيه اللاعبين إلى الإعدادات لتعطيل الإعلانات في هذا الإصدار الاحترافي الخالي من الإعلانات من Word Connect.
2 Dungeon Defense كان Dungeon Defense في الأصل بدقة 79 بكسل، ولكنه حاليًا مجاني للتثبيت، مهمتك بسيطة: هزيمة جميع الغزاة للدفاع عن زنزانتك ، ويمكن للاعبين جمع المزيد من الأسلحة والوحوش لجعلهم أقوى عبر المستويات.
3 Boom Land

ربما حان الوقت لتجربة Boom Land، وكانت دقة اللعبة في الأصل 89 بكسل، ولكنها متاحة حاليًا للتثبيت مجانًا، في هذه اللعبة تلعب دور رجل الهدم، الذي يستخدم عدة أنواع من القنابل لهدم مجموعة متنوعة من المباني وهدفك هو تدمير أكبر قدر ممكن من المبنى في كل جولة.
 وحصلت Boom Land على 3.5 من أصل 5 نجوم على متجر Google Play.








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