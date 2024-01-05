جوجل تمنح مالكى أندرويد الألعاب مجانا بدرجات متفاوتة.. اعرف أبرزها

يتوفر Word Connect Pro حاليًا للتنزيل مجانًا في متجر Google Play، ويتيح ذلك لعشاق لعبة الكلمات تجنب دفع 2.79 جنيه إسترلينى للنسخة الخالية من الإعلانات من اللعبة بالإضافة إلى تفادي تلك الإعلانات المزعجة.

ربما حان الوقت لتجربة Boom Land، وكانت دقة اللعبة في الأصل 89 بكسل، ولكنها متاحة حاليًا للتثبيت مجانًا، في هذه اللعبة تلعب دور رجل الهدم، الذي يستخدم عدة أنواع من القنابل لهدم مجموعة متنوعة من المباني وهدفك هو تدمير أكبر قدر ممكن من المبنى في كل جولة.

وحصلت Boom Land على 3.5 من أصل 5 نجوم على متجر Google Play.



