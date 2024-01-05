مايكروسوفت تعود لإنتاج لوحات المفاتيح ووحدات الماوس بعد توقفها

(MENAFN
- Youm7) فاجأت مايكروسوفت الجميع العام الماضي عندما قررت التوقف عن إنتاج مجموعتها من أجهزة الماوس ولوحات المفاتيح وملحقات الكمبيوتر الشائعة بعد عقود من أجهزة الكمبيوتر التي تحمل علامة Microsoft التجارية، حيث قررت شركة البرمجيات العملاقة التركيز على العلامة التجارية Surface بدلاً من ذلك.
والآن ستشهد الشراكة الفريدة استمرارية تشغيل ملحقات أجهزة الكمبيوتر الشخصية من Microsoft، وذلك بفضل شركة Incase المصنعة للملحقات، وفقا لتقرير theverge.
يوضح تشارلي تيبيل، الرئيس التنفيذي لشركة Onwards Brands، في مقابلة مع The Verge : "ستكون المنتجات هي نفس المنتجات، ولكن بدلاً من قول Microsoft، سيقولون Incase الذي صممته Microsoft" .
وتعد Onwards Brands هي الشركة الأم المسئولة عن العلامات التجارية Incase وIncipio وGriffin وSurvivor التي تصنع ملحقات أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف.
وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها Incase ملحقات الكمبيوتر مثل لوحات المفاتيح والفأرة وكاميرات الويب، وستستخدم Incase نفس مكونات التصنيع وسلسلة التوريد مثل Microsoft، وستقوم بترخيص التصميمات لمجموعة متنوعة من المنتجات.
وإذا كنت من محبي لوحات المفاتيح المريحة من Microsoft مثل Sculpt Ergonomic Keyboard، فستظل هذه موجودة جنبًا إلى جنب مع مجموعة موجودة من لوحات المفاتيح السلكية واللاسلكية ولوحة أرقام Bluetooth.
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