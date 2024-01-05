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مايكروسوفت تعود لإنتاج لوحات المفاتيح ووحدات الماوس بعد توقفها

1/5/2024 11:30:47 PM
(MENAFN- Youm7) فاجأت مايكروسوفت الجميع العام الماضي عندما قررت التوقف عن إنتاج مجموعتها من أجهزة الماوس ولوحات المفاتيح وملحقات الكمبيوتر الشائعة بعد عقود من أجهزة الكمبيوتر التي تحمل علامة Microsoft التجارية، حيث قررت شركة البرمجيات العملاقة التركيز على العلامة التجارية Surface بدلاً من ذلك.



والآن ستشهد الشراكة الفريدة استمرارية تشغيل ملحقات أجهزة الكمبيوتر الشخصية من Microsoft، وذلك بفضل شركة Incase المصنعة للملحقات، وفقا لتقرير theverge.



يوضح تشارلي تيبيل، الرئيس التنفيذي لشركة Onwards Brands، في مقابلة مع The Verge : "ستكون المنتجات هي نفس المنتجات، ولكن بدلاً من قول Microsoft، سيقولون Incase الذي صممته Microsoft" .



وتعد Onwards Brands هي الشركة الأم المسئولة عن العلامات التجارية Incase وIncipio وGriffin وSurvivor التي تصنع ملحقات أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف.



وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها Incase ملحقات الكمبيوتر مثل لوحات المفاتيح والفأرة وكاميرات الويب، وستستخدم Incase نفس مكونات التصنيع وسلسلة التوريد مثل Microsoft، وستقوم بترخيص التصميمات لمجموعة متنوعة من المنتجات.



وإذا كنت من محبي لوحات المفاتيح المريحة من Microsoft مثل Sculpt Ergonomic Keyboard، فستظل هذه موجودة جنبًا إلى جنب مع مجموعة موجودة من لوحات المفاتيح السلكية واللاسلكية ولوحة أرقام Bluetooth.
















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