استطلاع: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدفع البشر إلى الانقراض

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استشهد الخبراء بثلاثة أسباب محتملة: سماح الذكاء الاصطناعي للجماعات المهددة بصنع أدوات قوية، مثل الفيروسات المهندسة، والحكام المستبدون الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي للسيطرة على سكانهم، وأنظمة الذكاء الاصطناعى التى تؤدى إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية من خلال إفادة أفراد معينين بشكل غير متناسب.

لعل التحكم في تنظيم الذكاء الاصطناعي هو الحل الوحيد لحماية البشر، وإذا لم يتم تنظيم الذكاء الاصطناعي، فقد قدر الباحثون أن هناك فرصة بنسبة 10% أن تتفوق الآلات على البشر في جميع المهام بحلول عام 2027، لكنها سترتفع إلى فرصة 50% بحلول عام 2047.

وسأل الاستطلاع الخبراء عن أربع مهن محددة من شأنها أن تصبح قابلة للتشغيل الآلي بالكامل، بما في ذلك سائقي الشاحنات، والجراحين، ومندوبي مبيعات التجزئة، والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، وتلقوا الرد بأن هناك فرصة بنسبة 50% أن يتولى الذكاء الاصطناعي السيطرة بالكامل بحلول عام 2116.

وقالت كاتيا جريس، إحدى باحثى الدراسة، لمجلة NewScientist: "إنها إشارة مهمة إلى أن معظم الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي لا يجدون أنه من غير المعقول أن يدمر الذكاء الاصطناعي المتقدم البشرية".

وأضافت: "أعتقد أن هذا الاعتقاد العام بوجود مخاطر غير ضئيلة هو أكثر دلالة بكثير من النسبة المئوية الدقيقة للمخاطر".

وكان ما يقرب من 58% من الباحثين أكثر تفاؤلاً بشأن سيطرة الذكاء الاصطناعي، قائلين إن هناك فرصة بنسبة 5% فقط أن يتسبب في انقراض الإنسان.

وقد نشرت الأمم المتحدة بالفعل تحذيرات من الجماعات الإرهابية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة، قائلة إنه سيصبح أداة أخرى تضاف إلى ترسانتها.

وأصدر مئات الخبراء، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لشركة Google DeepMind، ديميس هاسابيس، بيانًا من جملة واحدة في شهر مايو من العام الماضي، يطالبون فيه بمزيد من التحكم والتنظيم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال البيان: "إن التخفيف من خطر الانقراض الناجم عن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أولوية عالمية إلى جانب المخاطر المجتمعية الأخرى مثل الأوبئة والحرب النووية".