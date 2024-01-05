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سبيس إكس ترفع دعوى قضائية ضد NLRB فى محاولة لوقف قضية العمل غير العادلة

1/5/2024 11:30:46 PM
(MENAFN- Youm7) اتهم المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) مؤخرًا شركة SpaceX بطرد ثمانية موظفين بشكل غير قانوني كتبوا خطابًا مفتوحًا ينتقدون فيه سلوك إيلون ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك رد فعل الشركة عليه.



والآن وفقًا لبلومبرج، تحاول SpaceX إيقاف تقدم الشكوى من خلال مقاضاة مجلس العمل، وبحسب ما ورد تقول الشركة في الدعوى القضائية التي رفعتها إنه ينبغي رفض الشكوى لأن هيكل NLRB "غير دستوري"، وفقا لتقرير engadget.



وتهاجم الدعوى القضائية التي رفعتها شركة SpaceX الطريقة التي يدير بها مجلس العمل جلسات الاستماع، وتستخدم NLRB قضاة إداريين خاصين بها في إجراءاتها، وتقول الشركة إن ذلك يحرمها من "حقها الدستوري في المحاكمة أمام هيئة محلفين".



ويمكن للشركات استئناف الأحكام الصادرة عن قضاة الوكالة أمام أعضاء NLRB في واشنطن، ويمكنهم حتى الذهاب إلى حد تصعيد استئنافهم إلى المحكمة الفيدرالية، ويبدو أن شركة SpaceX أبلغت المحكمة أنه يجب تعليق القضية المرفوعة ضدها لمنع الشركة من الخضوع "لإجراءات إدارية مطولة أمام وكالة منظمة بشكل غير دستوري".



ووصفت الرسالة المفتوحة التي كانت محور هذه القضية سلوك "ماسك" على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه مصدر متكرر للإلهاء والإحراج، ودعت إلى "سلوك تويتر الضار" للمدير التنفيذي، بما في ذلك تغريدة ألقى فيها نكتة حول مزاعم سوء السلوك الجنسي الموجهة ضده. طلبت الرسالة من الشركة محاسبة جميع القيادات على أفعالهم وإدانة السلوك الضار. وقالت شكوى NLRB إن شركة SpaceX فصلت ما مجموعه تسعة موظفين بسبب الرسالة، مما يعني أنهم طُردوا بشكل غير قانوني بسبب "مشاركتهم في نشاط منسق محمي في العمل".



وقالت شركة SpaceX في الدعوى القضائية التي رفعتها إن الرسالة المفتوحة "تسببت في إلهاء كبير لموظفي SpaceX في جميع أنحاء البلاد"، وأنها فصلت الموظفين المتورطين "لانتهاكهم العديد من سياسات الشركة". وكما لاحظت رويترز، استخدمت شركة الفضاء الخاصة تكتيكًا مشابهًا في الماضي لمنع وزارة العدل الأمريكية من متابعة قضية إدارية تتهم الشركة بممارسات التوظيف التمييزية.



كما رفعت شركة SpaceX أيضًا دعوى قضائية احتجاجًا على حقيقة أن القضاة الإداريين بوزارة العدل لديهم صلاحيات مخصصة للمسؤولين المعينين من قبل الرئيس، على الرغم من أنه تم تعيينهم فقط من قبل المدعي العام الأمريكي. نجحت الشركة في إقناع القاضي بإيقاف الدعوى الإدارية المرفوعة ضدها مؤقتًا أثناء استمرار الدعوى القضائية الخاصة بها.












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