فرنسا والأردن يلقيان سبعة أطنان من المساعدات في غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو أن فرنسا والأردن ألقتا سبعة أطنان من المساعدات الإنسانية والصحية في قطاع غزة، حيث يفتقر 2,4 مليون نسمة إلى كل شيء بعد نحو ثلاثة أشهر من الحرب.
وقال ماكرون على حسابه على موقع إكس "لا يزال الوضع الإنساني حرجا في غزة. وفي اوضاع صعبة قامت فرنسا والأردن بإلقاء المساعدات جوا للسكان ومن يساعدونهم".
وبحسب الإليزيه تم تنفيذ عملية الإلقاء ليل الخميس الجمعة بواسطة طائرتي شحن عسكريتين من طراز سي-130 إحداهما فرنسية والأخرى أردنية "مع فرق مختلطة من الأردن وفرنسا في كلا الطائرتين".
وذكرت الرئاسة الفرنسية ان "الحمولة الإنسانية والصحية" كانت موضبة في رزم وتم إلقاؤها بنظام يسمح بتوجيه الطرود لتهبط في مناطق آمنة على مسافة هي الأقرب من الهدف، المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.
وأضافت أن هذه "العملية معقدة" وقد تمت "بتعاون وثيق وتنسيق مع سلاح الجو الأردني وتكللت بالنجاح".
وقال قصر الاليزيه انه تم إلقاء نحو سبعة أطنان من البضائع، متحدثا عن "سابقة" منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.
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