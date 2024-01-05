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هنية يدعو بلينكن إلى العمل على إنهاء حرب غزة والأمم المتحدة القطاع بات غير صالحة للسكن

1/5/2024 11:28:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تركيز جولته في المنطقة على إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال هنية في تصريحات نشرتها مواقع إلكترونية مقربة من حماس "نأمل من بلينكن أن يركز جولته في المنطقة على إنهاء العدوان في طريق إنهاء الاحتلال".

وأضاف "نأمل أن يكون بلينكن قد استخلص العبر من الأشهر الثلاثة الماضية وأدرك أخطاء واشنطن في دعمها للاحتلال".
وتابع قائلا إنه "لا يمكن لآلاف المجازر والدمار الرهيب تحقيق أمن ولا استقرار ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حريته ودولته المستقلة".

وبدأ بلينكن الجمعة جولة شرق أوسطية تبدأ من تركيا واليونان وتشمل خمس دول عربية بجانب كل من إسرائيل والضفة الغربية لبحث تطورات الحرب في غزة وتداعياتها في المنطقة.

من جهة اخرى، حذر منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة من أن قطاع غزة بات "بكل بساطة غير صالح للسكن"، وذلك بعدما دمره القصف الإسرائيلي الكثيف.

وقال مارتن غريفيث في بيان "بعد ثلاثة أشهر من هجمات السابع من اكتوبر الفظيعة، باتت غزة مكانا للموت واليأس"، و"يواجه (سكانها) تهديدات يومية على مرأى من العالم".

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