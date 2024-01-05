Saturday, 06 January 2024 07:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


للأسبوع الـ13.. قيود مشددة على صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

1/5/2024 11:28:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة - فرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وذلك للأسبوع الـ13 على التوالي منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول(اكتوبر) الماضي.
وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لوكالة الأناضول إن 15 ألفا فقط تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في المسجد مقارنة بأكثر من 50 ألفا في الجمع العادية قبل العدوان، مضيفا أن مصليات وباحات المسجد شبه خالية من المصلين بسبب القيود الصهيونية.
وتفرض شرطة الإحتلال قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول(اكتوبر) الماضي، ولكنها تشدد القيود أيام الجمعة.
وقال شهود عيان إن الشرطة الصهيونية لم تسمح سوى لكبار السن بالدخول إلى المسجد لأداء الصلاة، مضيفين أنها اعتدت على مصلين عند باب الأسباط وباب الساهرة بعد منعهم من المرور للوصول إلى المسجد الأقصى.
وانتشرت قوات كبيرة من شرطة الإحتلال في أنحاء القدس الشرقية، حيث أقامت حواجز على مداخل البلدة القديمة وعند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، واضطرت الإجراءات الصهيونية مئات المصلين لأداء الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة، فيما هاجمت قوات شرطة الاحتلال المصلين في حي وادي الجوز القريب من البلدة القديمة بالمياه العادمة.
من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) يوم امس، أنّ اعتداء قوات الاحتلال على المصلين ومنعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك هو سلوك نازي تعسّفي، واعتداء سافر على المقدسات وحرية العبادة.
ودعت حماس في تصريحٍ صحفي منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربيّة إلى تحمّل مسؤوليتها في حماية القدس والمسجد الأقصى من خطر التهويد، ومنع انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات الإسلاميّة والمسيحيّة في فلسطين.
ويمنع الاحتلال الإسرائيلي آلاف المصلين من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك للجمعة الثالثة عشر على التوالي، ويسعى إلى تقسيمه مكانيا وزمانيا.
وكان القائد العام لكتائب القسّام محمد الضيف أعلن أنّ سبب اندلاع معركة طوفان الأقصى هو تمادي الاحتلال في الاعتداء على المسجد الأقصى واقتحاماته المتكررة إليه وتنكيله بالمرابطين والمرابطات فيه ومنعه عشرات الآلاف من الصلاة فيه.
إلى ذلك، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، وتوزعت الاعتقالات على محافظات: الخليل، بيت لحم، أريحا، نابلس، جنين، وطولكرم.
وأشارت الهيئة والنادي في بيان مشترك إلى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل السكان.
وأوضح البيان بأن حصيلة الاعتقالات منذ بدء العدوان الشامل في السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، ارتفعت إلى أكثر من 5660، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وأشار البيان إلى المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.
كما، أصيب عدد من الفلسطينيين، بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية مادما جنوب نابلس.
وأفاد رئيس المجلس القروي وجيه القط ، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي تجاه المنازل، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من السكان بالاختناق.-(وكالات)

MENAFN05012024000072011014ID1107689921

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث