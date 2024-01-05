ماكرون: الوضع الإنساني في غزة لا يزال حرجا ولهذا قدمت فرنسا والأردن مساعدات عبر الجو

ماكرون: الوضع الإنساني في غزة لا يزال حرجا ولهذا قدمت فرنسا والأردن مساعدات عبر الجو
التاريخ
1/5/2024 11:28:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -في حسابه على موقع إكس- إن "الوضع الإنساني لا يزال حرجا في غزة، وفي أوضاع صعبة قامت فرنسا والأردن بإلقاء المساعدات جوا للسكان ومن يساعدونهم".
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