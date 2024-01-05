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نيويورك تايمز: أهالي الأسرى يفضحون إخفاقات إسرائيل

1/5/2024 11:27:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مقالَ رأي لباحثة إسرائيلية، تتحدث فيه عن الضغوط التي تمارسها عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزّة، على قيادة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الباحثة الإسرائيلية، ميراف زونسزين، إنّ "الأسرى المفرج عنهم وعائلاتهم وعائلات من بَقَوا في غزة لم يظهروا فقط كونهم من أشد منتقدي الحكومة الإسرائيلية في جهودها الحربية، ورمزاً لفشلها في حماية "شعبها"، بل أيضاً كمجموعة الضغط الرئيسة داخل إسرائيل، والتي تدفع من أجل مسار سياسي لإطلاق سراح الرهائن المتبقِّين".
وأشارت إلى أنّه "طوال أسابيع، يخيّم أهالي الأسرى" قرب مقر وزارة الأمن في "تل أبيب"، و"يطالبون بمتابعة المسار الدبلوماسي إلى جانب العمليات العسكرية، ويؤكدون أنّه، مع كل يوم يُمضونه في الأسر، تصبح حياة الأسرى أكثر عرضة للخطر".
والأسرى الذين عادوا يروون قصصهم بالتدريج، ويمكن أن ترى على وجوههم الصدمة والشعور بالخيانة، بحيث كانوا يتعرّضون للغارات الجوية الإسرائيلية. وبالتالي، فإن لديهم إحساساً بسيطاً بما يمرّ فيه سكان غزة، بحسب ما جاء في مقال زونسزين.
وذكرت الباحثة الإسرائيلية أنّ هناك "أسرى مفرَجاً عنهم قالوا إنّ الغارات الجوية الإسرائيلية كانت واحداً من أكبر مخاوفهم في أثناء احتجازهم في غزة. ولدى عودتهم، حذّر البعض مجلس الوزراء من أن الهجوم العسكري الإسرائيلي يعرّض الأسرى المتبقين للخطر".
ولفتت إلى أنّه على الرغم من أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير أمنه أكدا مراراً وتكراراً أنّ "الهجوم البرّي وحده هو الذي يمكنه إعادة الأسرى، إلا أنّ ذلك لم يتحقق"، مشيرةً إلى أنّ "بين الرهائن الـ136 المتبقين، يُفترض أنّ 23 قد ماتوا".
وختمت الباحثة الإسرائيلية بالقول إنّ "عائلات الأسرى تدعو إسرائيل إلى القيام بشيء جذري، وهو تبني المفاوضات السياسية للوصول إلى النتيجة المرجوّة. وهذا الأمر يعني أن هناك خيارين واضحين أمام الإسرائيليين، هما إما القتال الذي لا نهاية له، وإمّا المشاركة السياسية والتي تفضي إلى نتيجة مرغوب فيها أكثر". وهو ما يعني أن الإسرائيليين، وفقاًَ لذلك، باتوا أمام "خيارين: اليأس أو الأمل؛ الموت أو الحياة".

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