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الأمم المتحدة : قطاع غزة أصبح مكاناً للموت واليأس

1/5/2024 11:27:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صرّح نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمساعدات الطارئة، مارتن غريفيث، أن قطاع غزة أصبح مكانًا للموت واليأس، مع وجود كارثة صحية تلوح في الأفق.

وقال غريفيث في بيان: "بعد 3 أشهر من هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، أصبحت غزة مكانا للموت واليأس".

وأضاف غريفيث أن عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، قُتلوا أو أُصيبوا، وأن العائلات كانت تنام في العراء وكانت درجات الحرارة منخفضة.
وأكد غريفيث أن المناطق التي صدرت أوامر للمدنيين بالانتقال إليها حفاظًا على سلامتهم تم قصفها.


وأوضح غريفيث أن "المرافق الطبية تتعرض لهجوم مستمر، والمستشفيات القليلة التي تعمل جزئيًا مكتظة بالمرضى المصابين، وتفتقر بشدة إلى جميع الإمدادات الضرورية".


وأشار غريفيث إلى أن "كارثة صحية عامة تلوح في الأفق، وتنتشر الأمراض المعدية في الملاجئ المكتظة بسبب فيضان مياه الصرف الصحي، ويواجه الناس أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي المسجلة على الإطلاق، والمجاعة ليست بعيدة".

وأكد غريفيث أن "قطاع غزة أصبح غير صالح للسكن، ويواجه سكانه تهديدات يومية لوجودهم، والعالم يراقب".
وأضاف: "لقد حان الوقت لكي تفي الأطراف بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين".

وختم بالقول: "لقد حان الوقت لكي يستخدم المجتمع الدولي كل نفوذه لتحقيق ذلك".

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