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أبو زهري: حماس أقوى من أن يستطيع الاحتلال القضاء عليها

1/5/2024 11:27:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري الإدارة الأمريكية للاعتراف بالخطأ وإعادة تقييم موقفها الذي تسبب في ارتكاب جرائم كبيرة بغزة.
وأكد أبو زهري أن الإدارة الأمريكية شريك في العدوان على غزة وعليها العمل على وقف إطلاق النار.
وأشار أبو زهري إلى أن الاحتلال الاسرائيلي قتل 30 ألف شخص من أهالي غزة بدعم أمريكي وغربي.
وقال: "حماس أقوى من أن يستطيع الاحتلال القضاء عليها لأنها جزء أساسي من الشعب الفلسطيني والأمة".
وأضاف: "الاحتلال غرق في وحل غزة ولن يتمكن من إخراج أسراه أحياء قبل وقف العدوان ودفع الثمن".
ولفت إلى أن حركة حماس منفتحة على كل المبادرات ونسعى لوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني.
وعقب: "لا يمكن أن نذهب إلى أي اتفاق قبل وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني".
وزاد: "على الإدارة الأمريكية أن تدرك أن حماس حركة تحرر وطني لن تتنازل عن حقوق شعبها"

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