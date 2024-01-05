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ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على منزل بخان يونس إلى 18

1/5/2024 10:09:55 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في حي المنارة بخان يونس إلى 18 شهيدا وعدد من المصابين، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة.


وكان استشهد كذلك 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.


وحتى أمس الجمعة، خلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 22 ألفا و600 شهيد، و57 ألفا و910 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.


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