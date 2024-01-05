ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على منزل بخان يونس إلى 18

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في حي المنارة بخان يونس إلى 18 شهيدا وعدد من المصابين، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة.
وكان استشهد كذلك 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.
وحتى أمس الجمعة، خلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 22 ألفا و600 شهيد، و57 ألفا و910 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
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