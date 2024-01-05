إغلاق مدارس في شمال فرنسا حتى الاثنين بسبب الفيضانات

(MENAFN
- Al-Bayan)
قررت السلطات الفرنسية الإبقاء على إغلاق مدارس في شمال فرنسا بعد غد الاثنين بسبب الفيضانات، حسبما أعلنت مقاطعة "با دو كاليه" الجمعة.
وأوضحت السلطات أن 13 مؤسسة تعليمية لن تتمكن يوم الاثنين من استقبال الطلاب بعد عطلات عيد الميلاد.
وأشارت إلى أنه سيتم إعطاء بعض الدروس في أماكن أخرى وبعضها على الإنترنت.
وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان العديد من الأنهار في المنطقة. وتخضع مقاطعة "با دو كاليه" حالياً لثاني أعلى مستوى من التحذير من الفيضانات.
واضطر أكثر من 700 شخص لمغادرة منازلهم بسبب الفيضانات. وأوضحت المقاطعة أن نحو 250 شخصاً لا يزالون من دون كهرباء.
يذكر أن شمال فرنسا كان قد تعرض بالفعل لفيضانات في بداية نوفمبر الماضي.
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