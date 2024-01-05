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إغلاق مدارس في شمال فرنسا حتى الاثنين بسبب الفيضانات

1/5/2024 9:23:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قررت السلطات الفرنسية الإبقاء على إغلاق مدارس في شمال فرنسا بعد غد الاثنين بسبب الفيضانات، حسبما أعلنت مقاطعة "با دو كاليه" الجمعة.

وأوضحت السلطات أن 13 مؤسسة تعليمية لن تتمكن يوم الاثنين من استقبال الطلاب بعد عطلات عيد الميلاد.

وأشارت إلى أنه سيتم إعطاء بعض الدروس في أماكن أخرى وبعضها على الإنترنت.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان العديد من الأنهار في المنطقة. وتخضع مقاطعة "با دو كاليه" حالياً لثاني أعلى مستوى من التحذير من الفيضانات.

واضطر أكثر من 700 شخص لمغادرة منازلهم بسبب الفيضانات. وأوضحت المقاطعة أن نحو 250 شخصاً لا يزالون من دون كهرباء.

يذكر أن شمال فرنسا كان قد تعرض بالفعل لفيضانات في بداية نوفمبر الماضي.

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