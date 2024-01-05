ارتفاعان متتاليان على درجات الحرارة السبت والأحد

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- Khaberni) خبرني - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، اليوم السبت، مع بقاء الأجواء تميل قليلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية ، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على إرتفاعات مختلفة، و الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.
وأوضحت الإدارة أنّ الاجواء ستكون باردة نسبياً في بوجه عام ليل السبت ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وحذرت الإدارة من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية و بعض مناطق البادية و السهول .
أما بما يخص يوم الاحد، يطرأ إرتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-8) درجات مئوية، الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر غيوم على إرتفاعات عالية وتسود رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وليلًا تكون الاجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
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