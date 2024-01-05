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ارتفاعان متتاليان على درجات الحرارة السبت والأحد

1/5/2024 8:00:14 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، اليوم السبت، مع بقاء الأجواء تميل قليلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية ، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على إرتفاعات مختلفة، و الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.

وأوضحت الإدارة أنّ الاجواء ستكون باردة نسبياً في بوجه عام ليل السبت ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وحذرت الإدارة من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية و بعض مناطق البادية و السهول .

أما بما يخص يوم الاحد، يطرأ إرتفاع قليل آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-8) درجات مئوية، الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر غيوم على إرتفاعات عالية وتسود رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وليلًا تكون الاجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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