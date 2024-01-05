العطي في حزب إرادة - فيديو

العطي في حزب إرادة - فيديو
التاريخ
1/5/2024 7:26:00 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - رحّبت النائب دينا البشير؛ الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية في حزب إرادة، بانضمام النائب السابق د. ردينة العطي إلى الحزب.
وقد أشادت البشير بكفاءة العطي التي تحظى باحترامٍ مجتمعي، مؤكدةً أنها تُعدّ إضافةً نوعيةً لعمل الحزب.
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