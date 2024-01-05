Saturday, 06 January 2024 03:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العطي في حزب إرادة - فيديو

1/5/2024 7:26:00 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - رحّبت النائب دينا البشير؛ الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية في حزب إرادة، بانضمام النائب السابق د. ردينة العطي إلى الحزب.

وقد أشادت البشير بكفاءة العطي التي تحظى باحترامٍ مجتمعي، مؤكدةً أنها تُعدّ إضافةً نوعيةً لعمل الحزب.



MENAFN05012024000151011027ID1107689742

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث