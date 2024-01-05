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النفط يرتفع بسبب التوتر في الشرق الأوسط

1/5/2024 7:25:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع شروع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جولة بالشرق الأوسط، تستغرق أسبوعاً، سعياً لاحتواء التوتر الإقليمي الذي أججه الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وزاد سعر العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.17 دولار أو ما يعادل 1.51 بالمئة ليبلغ 78.76 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.62 دولار أي ما يوازي 2.24 بالمئة لتسجل 73.81 دولاراً للبرميل.

ويتجه كلا الخامين القياسيين لإنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع ليعوضا الخسائر التي منيا بها، أمس، نتيجة الزيادات الكبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية.

وقالت شركة الشحن العملاقة ميرسك إنها ستحول مسار جميع سفنها بعيداً عن البحر الأحمر في المستقبل المنظور، محذرة العملاء من اضطرابات.

وقال جون كيلدوف المسؤول بشركة أجين كابيتال إل.إل.سي إن تقريراً للحكومة الأمريكية يظهر نمو التوظيف في ديسمبر الماضي، ما يدعم الطلب في هذا العام.

ووظف أصحاب العمل في الولايات المتحدة عدداً أكبر من المتوقع من العمال في ديسمبر الماضي، في حين دفعت زيادة الأجور بقوة الأسواق المالية إلى التراجع عن توقعاتها ببدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

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