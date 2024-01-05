الأرملة الكاذبة النبيلة .. تفاجئ طفلاً ليلة رأس السنة

نقل تلميذ إلى المستشفى بعد أن لدغه "أخطر عنكبوت في بريطانيا" ما أدى إلى إصابته بالهذيان وعدم القدرة على الوقوف وفقدان مؤقت للذاكرة.

حصل ماثيو، البالغ من العمر 11 عامًا، على هدية غير مرغوب فيها في عيد الميلاد عندما عضته أرملة زائفة نبيلة في الجزء الخلفي من ساقه، وفقا لديلي ميل.

وبعد يومين، لم يتمكن من الوقوف على قدميه، وكان بحاجة إلى العلاج في المستشفى.

وقالت والدته "لقد تعرض للعض ليلة عيد الميلاد في الجزء الخلفي من ساقه - ربلة الساق"، ولم يكن من الواضح ماذا حدث للطفل، لكنه كان يتألم بشدة من ساقه.

وأضافت الأم "لقد كان الطفل خائفاً جدا ويتألم بشدة، وكانت درجة حرارته 39.7، وساقه حمراء وبدأ التهاب في ساقه لذا نقلته بسرعة إلى المستشفى.

وفي المستشفى، أُعطي ماثيو مجموعة من المضادات الحيوية عن طريق الوريد، وأخبرنا الأطباء أنه قد يحتاج إلى عملية جراحية لإزالة السم.

وفي اليوم التالي عاد الطفل إلى المنزل، لكنه كان يحتاج إلى دورة علاجية مكونة من ثمانية أقراص يوميًا لعلاج إصابته.

وقالت سارة، التي طلبت حجب أسمائهم الكاملة: "سوف يستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى يشفى تماما، وربما أكثر".

وأضافت الأم أن طفلها شعر وكأن الجلد سوف ينشق عن ساقه بسبب السم الموجود تحته، مؤكدة أنه أصيب بفقد مؤقت للذاكرة لأن درجة حرارته كانت مرتفعة للغاية.

وتابعت: على الرغم من أننا نستطيع الآن رؤية علامات العض في جلد الفتى، إلا أنها لم تكن مرئية عندما حدث ذلك.

واكتشفت الأم أخيرا أن ابنها تعرض للعض من الأرملة الزائفة النبيلة التي تعد أخطر العناكب في بريطانيا.

وهذا النوع - المعروف باسم Steatoda nobilis – لا يستوطن بريطانيا، ويُعتقد أنه وصل من جزر الكناري في صناديق الموز في أواخر القرن التاسع عشر، وفقًا لصناديق الحياة البرية.



