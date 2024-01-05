أغلى وجبة حيوان .. كلب يفاجئ مالكيه ويلتهم كل مدخراتهما

أصيب زوجان بالصدمة بعد أن التهم كلبهما الأليف 4000 دولار بعد أن تركاه على طاولة المطبخ، ونشرت كاري لو مقطع فيديو لها وزوجها كلايتون وهما يفحصان براز الكلب في محاولة لاستعادة أموالهما.

قالت كاري إنها "كادت أن تصاب بنوبة قلبية" عندما صرخ كلايتون ليخبرها أن كلبهما سيسيل التهم مدخراتهما، بعدما قام الزوجان بسحب الأموال من حساب التوفير المشترك الخاص بهما، وأكل الكلب كل الأموال في نصف ساعة فقط.

وأضافت «فجأة صرخ في وجهي كلايتون قائلاً: سيسيل يأكل 4000 دولار!» فكرت: "لا أستطيع أن أسمع ذلك". ونقلت صحيفة ديلي ستار عن كاري قولها: "كنت على وشك الإصابة بنوبة قلبية".

وقام الزوجان بالتقاط الأوراق النقدية من براز سيسيل وغسلها. ولحسن الحظ، وافق البنك على استعادة أي أوراق نقدية لا يزال الرقم التسلسلي مرئيًا فيها.

اكتشف كلايتون وكاري لو،

معظم الأموال النقدية الممضوغة بعد البحث في فضلات سيسيل، ولكن لا يزال مبلغ 450 دولارًا مفقودًا.

وقالت كاري أثناء نشرها الفيديو: "البنك أكد لنا أن هذا يحدث طوال الوقت".

ولقي الفيديو انتشارا واسعا، وحظي بردود فعل عديدة من قبل مستخدمي الإنترنت.