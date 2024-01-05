Saturday, 06 January 2024 03:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«الذكاء» لمراقبة القلب

1/5/2024 7:25:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استخدم باحثو كلية إيكان للطب في ماونت سيناي الأمريكية، الذكاء الاصطناعي لتعزيز تقييم البطين الأيمن للقلب، الذي يرسل الدم إلى الرئتين.

وبحسب دراسة منشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية، فقد تمكن مخطط قلب مدعوم بالذكاء الاصطناعي من التنبؤ بشكل فعال بمشكلات الجانب الأيمن من القلب.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

MENAFN05012024000110011019ID1107689738

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث