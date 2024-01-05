«الذكاء» لمراقبة القلب

(MENAFN
- Al-Bayan)
استخدم باحثو كلية إيكان للطب في ماونت سيناي الأمريكية، الذكاء الاصطناعي لتعزيز تقييم البطين الأيمن للقلب، الذي يرسل الدم إلى الرئتين.
وبحسب دراسة منشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية، فقد تمكن مخطط قلب مدعوم بالذكاء الاصطناعي من التنبؤ بشكل فعال بمشكلات الجانب الأيمن من القلب.
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