«الذكاء» لمراقبة القلب

استخدم باحثو كلية إيكان للطب في ماونت سيناي الأمريكية، الذكاء الاصطناعي لتعزيز تقييم البطين الأيمن للقلب، الذي يرسل الدم إلى الرئتين.

وبحسب دراسة منشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية، فقد تمكن مخطط قلب مدعوم بالذكاء الاصطناعي من التنبؤ بشكل فعال بمشكلات الجانب الأيمن من القلب.

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