ستينغ وماجدة الرومي ينضمان إلى أساطير «ليالي السعديات»

انضم المغني البريطاني ستينغ وأيقونة الطرب اللبنانية ماجدة الرومي إلى كوكبة من أساطير الموسيقى يحيون حفلات ((ليالي السعديات))، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تُقام على مدار 3 أشهر فوق مسرح مفتوح بجزيرة السعديات في أبوظبي.

ويتألق ستينغ، المغني ومؤلف الأغاني المشهور بأدائه المذهل وشخصيته الجذابة على المسرح والذي تصدرت أعماله قوائم المبيعات العالمية، يوم 3 فبراير 2024 أمام جمهوره الكبير في أبوظبي بمختارات من أنجح أعماله ومن بينها ((إنجلش مان إن نيويورك)) و((ديزيرت روز)).

وتشدو أسطورة الغناء العربي ماجدة الرومي، صاحبة الموهبة الاستثنائية والصوت العذب القوي والأداء الراقي والحائزة العديد من الجوائز، بأجمل أغنياتها يوم 10 فبراير 2024 في أمسية لا تنسى في العاصمة.

ويحظى جمهور ((ليالي السعديات)) أيضاً بفرصة الاستمتاع بخيارات متنوعة من أشهى المأكولات والمشروبات، بما في ذلك ألذ الأطباق العصرية من ((أبتيتود كافيه)) و((هوم بيكري))، والمشروبات من ((30 نورث)) و((وتو ذا مون أند باك))، إلى جانب النكهات الاستثنائية من ((مطعم ليالي السعديات)) والكوكتيلات الرائعة من ((آيريس)).