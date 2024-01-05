Saturday, 06 January 2024 03:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قراءة مغربية لجديد جمال السويدي

1/5/2024 7:25:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظّمت جامعة محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط، الخميس، ندوة قراءة حول كتاب ((صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية)) لمؤلفه د. جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

دعا إلى الندوة فريد الباشا الرئيس بالنيابة لجامعة محمد الخامس بالرباط، وعُقدت الندوة بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ((أكدال)) بالرباط، وحضر الندوة نخبة من المفكرين والمثقفين، وشارك فيها فريد الباشا وآخرون وقدموا جميعاً قراءات للكتاب، تؤكد أهميته الاستراتيجية وقيمته الثقافية وفوائده التربوية والسياسية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج وغيرها من دول العالم.

وأكد جميع المشاركين في الندوة المكانة الرفيعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المنطقة والعالم، وأشادوا بالدور العظيم الذي يقوم به في نشر التسامح والعمل الخيري والإنساني.

MENAFN05012024000110011019ID1107689736

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث