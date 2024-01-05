قراءة مغربية لجديد جمال السويدي

نظّمت جامعة محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط، الخميس، ندوة قراءة حول كتاب ((صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية)) لمؤلفه د. جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

دعا إلى الندوة فريد الباشا الرئيس بالنيابة لجامعة محمد الخامس بالرباط، وعُقدت الندوة بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ((أكدال)) بالرباط، وحضر الندوة نخبة من المفكرين والمثقفين، وشارك فيها فريد الباشا وآخرون وقدموا جميعاً قراءات للكتاب، تؤكد أهميته الاستراتيجية وقيمته الثقافية وفوائده التربوية والسياسية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج وغيرها من دول العالم.

وأكد جميع المشاركين في الندوة المكانة الرفيعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المنطقة والعالم، وأشادوا بالدور العظيم الذي يقوم به في نشر التسامح والعمل الخيري والإنساني.