مهرجان الشيخ زايد يواصل «حفلات ليالي الوثبة»

يستعد الفنان علي بن محمد، برفقة الفنان حسين محب، لإحياء حفل غنائي، اليوم السبت، بمهرجان الشيخ زايد المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

ضمن ثالث أمسيات ((حفلات ليالي الوثبة)) التي ينظمها المهرجان لأول مرة ضمن فعالياته وأنشطته المتجددة هذا الموسم، والتي يحييها نخبة من كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب، في أجواء تراثية فنية وترفيهية عالمية.

مزيج

ومن المقرر أن يقدم علي بن محمد وحسين محب مجموعة من الأغاني المحببة والمفضلة لدى الجمهور لتمنح مزيجاً فنياً من الطرب الأصيل تعكس جمالية الموسيقى العربية والتنوع الثقافي الفني في المنطقة، وسيحظى زوار وجمهور الحفل بقضاء أمسية فنية لا تنسى بصحبة الأهل والأصدقاء في أجواء من الفن والأصالة بالهواء الطلق.

وسيقام الحفل الغنائي بالمسرح الرئيسي في مهرجان الشيخ زايد، من تنظيم ((مومنتس ايفنتس)) ورعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عند الساعة التاسعة مساءً، وستفتح الأبواب لاستقبال الجمهور في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويستطيع الزوار حجز التذاكر لحضور الحفل عبر موقع بلاتينيوم ليست المخصص لحجز التذاكر.

وشهدت حفلات ليالي الوثبة خلال الأسبوعين الماضيين حضوراً جماهيرياً كبيراً للاستمتاع بالأمسيات الغنائية التي يقدمها كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب في أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية، تناسب مختلف الأذواق والثقافات.

وتقام ((حفلات ليالي الوثبة)) يوم السبت من كل أسبوع، تزامناً مع الفعاليات والأنشطة الخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع وعروض الألعاب النارية، لتمنح الجمهور من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم عيش أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية بصحبة الأهل والأصدقاء.

وتمنح حفلات ((ليالي الوثبة)) فرصة للجمهور من زوار المهرجان للالتقاء مع عدد كبير من نجومهم المفضلين، لقضاء أجمل الأوقات وعيش أجواء من الثقافة والفن والطرب الأصيل في الهواء الطلق، وسط العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الثقافية والحضارية والترفيهية التي تجمع شعوب العالم في ساحات وأجنحة وأقسام المهرجان المختلفة.

أنشطة

وتقدم ساحات وأقسام وأجنحة المهرجان للزوار العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية والتعليمية والترفيهية، التي تناسب كافة الفئات العمرية، إضافة إلى فرصة للحصول على جوائز نقدية قيمة من خلال العديد من المسابقات، والتسوق من مجموعة كبيرة من المنتجات، إضافة إلى تجارب الطعام الجديدة في العديد من المطاعم المحلية والعالمية التي تلبي تطلعات جميع الأذواق في أجواء عائلية حضارية ثقافية ترفيهية.