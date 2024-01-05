«مهرجان السيارات القديمة» من 2 إلى 4 فبراير في الشارقة

تستعد إمارة الشارقة لتنظيم حدث هو الأهم للسيارات القديمة في الإمارات والمنطقة، حيث ينطلق ((مهرجان الشارقة للسيارات القديمة)) في دورته الأولى من 2 إلى 4 فبراير المقبل تحت شعار ((أكثر من مجرد سيارات))، بتنظيم ((نادي الشارقة للسيارات القديمة)).

والذي يهدف إلى جمع عشاق وملاك نماذج فريدة من المركبات القديمة، وإبراز أهميتها كجزء من التراث الثقافي والتاريخي للإمارات والعالم، وتسليط الضوء على دور الشارقة في الاهتمام بثقافة اقتناء السيارات القديمة والعناية بتراثها العالمي.

برنامج حافل

ويضم المهرجان مجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تجذب الزوار من جميع الأعمار والاهتمامات، من جلسات حوارية مع مجموعة من أصحاب الخبرة والمهتمين، وورش عمل تفاعلية، ومناطق مخصصة للمطاعم المتنقلة، وفعاليات متخصصة للأطفال في مجال السيارات القديمة بما يعزز تبادل قصص النجاح والتجارب والخبرات، ويمثل رحلة ترفيهية تجمع العائلات والمتخصصين والهواة.

ويمثل المهرجان، الذي يقام تحت شعار ((أكثر من مجرد سيارات))، فرصة مثالية للتعرف على تاريخ أقدم السيارات التي يمتلكها أعضاء نادي الشارقة للسيارات القديمة، ونخبة من مقتني السيارات في الإمارات، والتفاعل مع أصحاب الخبرة والمعرفة في هذا المجال، والمشاركة في الأنشطة التثقيفية والترفيهية المتنوعة.

كما يوفر المهرجان منصة للشراكة بين مختلف الجهات المعنية بالسيارات القديمة، من الملاك إلى الشركات والتجار، لتبادل الخدمات والمنتجات والأفكار، حول تطوير هذا القطاع الاقتصادي والتراثي الذي يزداد الإقبال عليه.

وبمناسبة الإعلان عن موعد انطلاق الدورة الأولى من ((مهرجان الشارقة للسيارات القديمة))، أعرب الدكتور علي أحمد أبو الزود، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة، عن أهمية تنظيم هذا المهرجان الذي يعكس رؤية النادي ويمثل بداية لمهرجان سنوي سيكون حدثاً فريداً لرعاية السيارات القديمة ويسهم في تعزيز دور إمارة الشارقة والإمارات كوجهة عالمية لتراث المركبات القديمة، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورسالة الإمارة الحضارية والثقافية، مؤكداً أن المهرجان يستقطب أنواعاً مميزة من السيارات القديمة تحاكي تاريخ المنطقة، ويستهدف المهرجان جميع الفئات العمرية.

كما يحتضن بين أروقته العديد من الجلسات الحوارية الغنية بالتجارب المباشرة، وورش العمل التفاعلية، كما تم تخصيص مناطق للمطاعم المتنقلة وفعاليات متنوعة لمختلف الفئات، ويعد المهرجان منصة كبرى للتواصل والتعاون بين مختلف الجهات المهتمة بهذا القطاع، الذي تعد إمارة الشارقة من رواده.

وقال: ((اخترنا شعار المهرجان ليعبر عن أن السيارات القديمة ليست مجرد مركبات، بل هي شاهدة على تاريخ الإنسانية وتطورها، وهي مصدر إلهام لعشاق السيارات القديمة، وخاصة فئة الشباب، التي تبحث عن الابتكار والتميز. ومن هنا يسعى المهرجان إلى تقديم تجربة متكاملة للزوار، تشمل الجوانب التثقيفية والترفيهية والتجارية، من خلال برنامج متنوع من الفعاليات المصاحبة، بما يجعل من الحدث مناسبة مجتمعية وثقافية واقتصادية في آن واحد)).

يشار إلى أن مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة اعتمد قرار إطلاق المهرجان خلال اجتماعه الدوري الثاني في أغسطس الماضي، ليكون بمثابة منصة إقليمية سنوية تجمع الخبراء والهواة من عشاق السيارات القديمة.