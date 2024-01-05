«خيوط الحياة» تنسج شاعرية الإيقاع ورمزية التكوين الإنساني

يحتفي ((خيوط الحياة الشفافة)) بجاليري فيريتي المعاصر، المعرض الفردي الأول للفنانة التشكيلية يسرا وهبة في منطقة السركال أفينو، بجماليات الطبيعة والقوة الدائمة للمرأة في رحلة عبر طبقات شفافة للجمال المختبئ.

ضمن 4 مجموعات رئيسية تقارب بين دقة العلم وتفرد الفنون في أشكال مبتكرة لمنحوتات وتراكيب مصنوعة من ((الراتنج)) الشفاف، وهي وسيلة تم اختيارها لرمزيتها العميقة، حيث تعكس هذه المادة الواضحة والمشرقة بمهارة رقصة الحياة المعقدة، وتلتقط خطر الوجود وجماله المتزامنين.

ومن خلال استخدام العمليات الكيميائية التي تتلاعب بدرجة الحرارة والضغط، حولت الفنانة يسرا وهبة شفافية السائل إلى شكل صلب، مما يخلق منحوتات تجسد الرقة والقوة معاً، وهو تعبير فني عن المرونة المشتركة بين الطبيعة والنساء، وخلال المعرض تتحدى المنحوتات المقسمة إلى 4 مجموعات، المفاهيم التقليدية للجمال، وتلخص الازدواجية المتأصلة بين الخطر والرقة والقوة والهشاشة.

تتكشف كل قطعة كسرد بصري حيوي، مما يدعونا لنشهد على الجاذبية الجامحة التي تظهر عندما يتم تجاوز الحدود بجرأة - شعار الجمال الذي يزدهر وسط الشدائد، وشهادة مدوية على القوة الجوهرية والنعمة التي تكمن في الداخل. الروح الأنثوية، تزدهر عندما تقابل بشجاعة لا تتزعزع.

إيقاع كوني

وحول المزاوجة بين الرمزية الإنسانية وجماليات الفن النحتي المعاصر تقول الفنانة يسرا وهبي: الأعمال التي يقدمها معرضي الفردي الأول هي بمثابة دعوة مفتوحة لاستكشاف قوة وحساسية المرأة وسط الشدائد، والإيقاع الكوني للحياة والطبيعة الذي يتم تصويره من خلال المنحوتات المستوحاة من المحيط، والتركيبات التي تعكس سعينا الجماعي للتغيير والانسجام. تعمل هذه المنحوتات كرموز للتوازن الدقيق بين القوة والهشاشة.

تجربة إنسانية

وعن تجسيد فلسفة الحياة والطبيعة في أعمال تركيبية ونحتية تؤكد أن مجموعة ((جمال بري)) ذات الطبقات هي خير مثال على ذلك كونها تسير وسط تيار الطبيعة البكر الأكثر تشويهاً وجموحاً تحمل جمالاً فريداً وآسراً في الأهمية المجازية للحياة النباتية والنظم البيئية البحرية.

هذه العناصر الطبيعية تتجاوز مجرد الرمزية. إنها تجسد الطبقات المتعددة الأوجه للتجربة الإنسانية، وعبر مجموعة ((أصداء مترابطة)) تأخذنا إيقاعات المد والجزر في سيمفونية الوجود المعقدة، نكتشف الروابط العميقة التي تربطنا جميعاً.

تتناغم هذه المنحوتات مع الأنماط الإيقاعية للمحيط، وأزهار الحياة البحرية والتعقيدات الساحرة للتكوينات المرجانية. وتجسد التفاعل الديناميكي بوضوح للقوى غير المرئية التي تشكل وجودنا ذاته. مثلما يرقص المد والجزر في انسجام مع تأثير القمر السماوي، ضمن الإيقاع الكوني الذي يحيط بنا جميعاً.

رمزية التكوين

وفيما يتعلق بمجموعتها الثالثة والمستوحاة من كتاب ((الأزرق بين السماء والماء)) للكاتبة سوزان أبو الهوي تقول الفنانة يسرا: تحتفي مجموعة ((الانسجام الغير محدود)) برحلة اكتشافنا لذواتنا والتأمل العميق ضمن هالة متخيلة من قلب المحيط الهادي واقتباس من كتاب ((الأزرق بين السماء والماء)) العاطفة القوية للنص والكلمة.

حيث تتشابك عناصر الهوية والذاكرة والثقافة برشاقة. هذا التثبيت ليس كياناً ثابتاً؛ ولكن متغير وفقاً للمعطيات والظروف المحيطة، ولكن تبقى الحقيقة كامنة في الترابط المشترك بين البشرية والعالم الطبيعي، وينقل سعينا الجماعي للتحول والتحرر والسعي الدائم من أجل وجود متناغم، ببراعة مجالات علم الأحياء والعلوم والفن.

ولقد تم تسليط الضوء عليه بشكل أكبر عبر مجموعة ((الحياة الرائعة))، والتي تتعاطى في شكلها النحتي من تكوينات وطبقات أكثر رقة مما سبقها من مجموعات، كونها ترمز إلى طبيعة الحياة سريعة الزوال، وهي شهادة دائمة على رقصة الوجود المعقدة والأبدية.