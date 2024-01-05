Saturday, 06 January 2024 03:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القرية العالمية تستضيف عمرو دياب على خشبة المسرح الرئيسي

1/5/2024 7:25:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن استضافة نجم الغناء العربي عمرو دياب، في حفل غنائي رائع على خشبة المسرح الرئيسي في الـ 18 من يناير الجاري في تمام الساعة الـ 8 مساءً.

ويشتهر النجم عمرو دياب بين جماهيره العريضة بلقب ((الهضبة))، وهو أحد المطربين الأكثر شهرة وشعبية بين أوساط الجمهور في العالم العربي وفي أنحاء العالم. ويتمتع عمرو دياب بمسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من 3 عقود من الزمن، حظي خلالها بحب الملايين من عشاق الموسيقى والطرب العربي، بفضل ما يتمتع به من أسلوب متفرد وحضور طاغ على المسرح.

كما تبرز من بين موسيقاه، التي تخطت بروعتها الحدود ليبلغ معها أسطورة الغناء العربي مصاف العالمية، أغاني شهيرة مثل ((نور العين)) و((أنا عايش)) و((تملي معاك)) وغيرها من الروائع الموسيقية الخالدة.

ويأتي هذا الحفل ليكون الأحدث ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التي تقدمها القرية العالمية بموسمها الـ 28 الذي تحتضن خلاله أروع الفعاليات الترفيهية والغنائية من جميع أنحاء العالم في قلب دبي، لتتيح للملايين من ضيوفها تجارب ثقافية متنوعة وفريدة من نوعها.

هذا وتعد الحفلات الغنائية بالمسرح الرئيسي مفتوحة لكل الضيوف من خلال تذاكر إلى القرية العالمية، وتتوفر فيها مناطق مخصصة للعائلات والنساء. يمكن شراء تذاكر القرية العالمية من الموقع الإلكتروني الرسمي للوجهة، أو من خلال تطبيقها للهواتف الذكية.

MENAFN05012024000110011019ID1107689732

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث