القرية العالمية تستضيف عمرو دياب على خشبة المسرح الرئيسي

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن استضافة نجم الغناء العربي عمرو دياب، في حفل غنائي رائع على خشبة المسرح الرئيسي في الـ 18 من يناير الجاري في تمام الساعة الـ 8 مساءً.

ويشتهر النجم عمرو دياب بين جماهيره العريضة بلقب ((الهضبة))، وهو أحد المطربين الأكثر شهرة وشعبية بين أوساط الجمهور في العالم العربي وفي أنحاء العالم. ويتمتع عمرو دياب بمسيرة فنية حافلة تمتد لأكثر من 3 عقود من الزمن، حظي خلالها بحب الملايين من عشاق الموسيقى والطرب العربي، بفضل ما يتمتع به من أسلوب متفرد وحضور طاغ على المسرح.

كما تبرز من بين موسيقاه، التي تخطت بروعتها الحدود ليبلغ معها أسطورة الغناء العربي مصاف العالمية، أغاني شهيرة مثل ((نور العين)) و((أنا عايش)) و((تملي معاك)) وغيرها من الروائع الموسيقية الخالدة.

ويأتي هذا الحفل ليكون الأحدث ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التي تقدمها القرية العالمية بموسمها الـ 28 الذي تحتضن خلاله أروع الفعاليات الترفيهية والغنائية من جميع أنحاء العالم في قلب دبي، لتتيح للملايين من ضيوفها تجارب ثقافية متنوعة وفريدة من نوعها.

هذا وتعد الحفلات الغنائية بالمسرح الرئيسي مفتوحة لكل الضيوف من خلال تذاكر إلى القرية العالمية، وتتوفر فيها مناطق مخصصة للعائلات والنساء. يمكن شراء تذاكر القرية العالمية من الموقع الإلكتروني الرسمي للوجهة، أو من خلال تطبيقها للهواتف الذكية.