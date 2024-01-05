«نغمات دبي».. عروض حماسية وإيقاعات ملهمة خلال مهرجان التسوق

يستقبل مهرجان دبي للتسوق زواره في العام الجديد بعروض فنية استثنائية حيّة وإيقاعات موسيقية ملهمة ضمن فعاليات ((نغمات دبي)) التي تتمتع بشعبية كبيرة.

وسيؤدي تلك العروض مجموعة من أفضل المواهب المحلية والإقليمية، فيما سيكون الدخول إليها مجاناً.

وتستضيف ((نغمات دبي)) عرضاً استثنائياً ومتنوعاً يجمع بين أبرز المواهب المحلية في المدينة، بالإضافة إلى فنانين إقليميين مشهورين، سيحولون أجواء المدينة إلى سيمفونية رائعة من الأغاني والبهجة. وعلى مدار عشرة أيام، سيستمتع الجميع بسماع إيقاعات موسيقية ملهمة يقدمها الموسيقيون على المسارح المؤقتة. استعدوا لمشاهدة أقوى العروض الفنية الحماسية الحيّة التي ستصحبكم في تجربة جديدة تماماً.

يمكن الاستمتاع بالإيقاعات والألحان المتجددة التي تتناغم مع أجواء الشتاء الرائعة في المناطق المفتوحة في جميع أنحاء المدينة من 5 حتى 14 يناير الجاري.

كما يمكن للجميع مشاهدة أحدث العروض الموسيقية المحلية المجانية من الساعة 6:30 مساءً حتى 10:30 مساءً يومياً والتي تُقام على المسارح المؤقتة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة، منها بلووواترز، والخوانيج ووك، والسيف، وبوكس بارك، ودبي فستيفال سيتي مول، ولاست إكزت الخوانيج، والقرية العالمية، وكايت بيتش، وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وسوق ((اتصالات إم أو تي بي)) في حي دبي للتصميم، ودبي بايك الواقع بجانب مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

وفي هذا العام، ستقدم مجموعة ضخمة تضم 66 فناناً عروضاً لأفضل الأنواع الموسيقية مثل آر أند بي والهيب هوب والسول والروك والبوب وفيوجن وأفضل ما في بوليوود.

وقد تم الكشف عن قائمة الفنانين المشاركين التي تتضمن ((بيت بوكس راي))، الفنان الذي وُلد ونشأ في دولة الإمارات، وحاز جوائز متعددة والموسيقي المتخصص في الإيقاعات والمؤثرات الصوتية، ودينيس خوسيه، الكوبي الذي يعزف على عدة آلات وهو يجمع بين الناي والإيقاع بطريقة فريدة تبهر جمهوره، وفرقة ((بانجرا دهول درمرز)) الهندية.

والتي ستقدم عرض طبول بانجرا الشهيرة المليء بالطاقة والحيوية، والفنان وكاتب الأغاني اللبناني ((نورزي))، حيث تشتهر أغانيه بأنها تدمج الثقافتين العربية والإنجليزية، والفنان والملحن الهندي ساغار باتيل وفرقة ((ذا إيلداس)) المؤلفة من أختين شابتين من أسكتلندا وهما فينيس وبيل، وتشتهران بتقديم أداء سلس واختيار فريد للأغاني، والفنان الفلبيني المولود في دبي إليجاه سيمين، الذي يجمع بين إيقاعات الفانك والإندي والسول الموسيقية، إضافة إلى صوته المميز وجيتاره الرائع.

آلات متعددة

كما تضم القائمة الفنان السوري المولود في الكويت فهد زريفة، الذي سيستعرض موهبته الفنية على العود بنوعيه العادي والكهربائي، والفنان والمنتج السوري خالد بهنسي، الذي يعزف على آلات متعددة ويدرك قوة الموسيقى وأهميتها في راحة الذهن، والمغنية وكاتبة الأغاني الهندية لابورتديسي، والموسيقي الإيراني هومان شيرالي، والثنائي المكسيكي مارياتشي كويتزال، اللذين كرسا نفسيهما لعرض فن بلادهما وروعته في جميع أنحاء العالم.

إضافة إلى المغني وكاتب الأغاني الفلبيني ((مون)) المعروف بقائمة أغانيه المتنوعة التي تتضمن أغاني لمايكل جاكسون وستيفي وندر، والمغني وكاتب الأغاني المقيم في دبي جيروم ديليجيرو، المعروف بتأدية أغاني بوب الإندي على أنغام الجيتار، والمغنية البريطانية شيلسي شانتيل، وعازف البيانو والطبل الكوبي ((خوسيه)) الذي سيبهر الجمهور بعزف الموسيقى اللاتينية المستوحاة من مسقط رأسه في هافانا.

وسيعيش الجمهور أجواءً حماسية مع الفنانة الكوبية أريس كاسترو، التي أحدثت ثورة في صناعة الترفيه في دبي منذ عام 2015، والموسيقية البولندية ((إينيس لو فوك))، وهي عازفة محترفة على آلتي الناي والميلوديكا، والمغنية وكاتبة الأغاني الهندية أنانيا.

إضافة إلى الفنانة والموسيقية دانة التي تنحدر من أصل تاميلي وروسي، وتشتهر بعزف موسيقى آر أند بي والسول والجاز، والفنان السوري عبدالله، المعروف بعزفه على آلات متعددة، مع الفنان الأرمني آرتور غريغوريان، والمعروف بعزفه المبهر على آلة السكسفون وحائز جوائز عدة، والفنان السوري محمد قبلاوي، الذي لديه شغف كبير في الجمع بين الموسيقى الشرقية والغربية واستخدام مقتطفات من الأغاني الشهيرة من جميع أنحاء العالم.

وكذلك عازف الأكورديون الأوكراني ((ألكسندر تشيريفتشينكو))، والفنان والموسيقي السوري آرام، والمغني وكاتب الأغاني الجنوب أفريقي أستون وايلي، الذي يعزف على آلات متعددة. كما تقدم فرصة الاستمتاع بصوت الفنان الحائز جوائز والعازف متعدد المواهب مهدي بحمد، الذي يغني بخمس لغات.

مواهب

ومن الفنانين المميزين المشاركين، الفنان الأردني كدون الباز، الذي أصبح من الوجوه البارزة في المشهد الموسيقي في دبي بفضل موهبته في العزف على الطبول، والمغني الأسكتلندي ((جريج بيرسون))، الذي أصبح من الفنانين المعروفين ضمن الفعاليات الترفيهية في المدينة.

حيث يدعم بشكل متواصل فنانين من الدرجة الأولى، ويؤدي أغاني لفنانين مشهورين وأغاني أخرى من تأليفه وإبداعاته، والفنان السوداني المولود في السعودية أمجد شاكر، الذي يدمج في أغانيه الثقافتين العربية والغربية.

كما يمكن الاستمتاع بأداء المغنية الفلبينية ((ميراندا في))، والفنان الهندي المولود في السعودية ((هيدي براون))، الذي سيبهر جمهوره بأغاني البوب والروك الكلاسيكية والمعاصرة، والمغنية المصرية سلمى عمرو، وعازف الجيتار البريطاني ((جيمي ريكس))، الذي يقدم أنواعاً موسيقية متنوعة مثل الكانتري، والبلوز، والموتاون، والسول، والروك الكلاسيكي، والبوب.

كما سيعيش الجمهور تجارب موسيقية رائعة ومبهرة مع الفنان وعازف الإيقاع المحترف السوري أشرف معاذ، وعازف السكسوفون البولندي ديف الذي أدى الكثير من الحفلات الموسيقية في دبي منذ أن انتقل إليها في عام 2015، والمغنية وعازفة الجيتار والهارمونيكا الفلبينية كيث بيرينا.

وكذلك عازف الجيتار الأسكتلندي آدم كادابرا، وزميله المغني الأسكتلندي روبي ماكفولدز، الذي أدى عروضاً فنية في المملكة المتحدة ودبي، وفرقة ((أنجل آند بوي)) التي تمثل تعاوناً جديداً بين المغنية بريدجيت أنجليك والمغني وعازف الجيتار بوي هنري.

كما تضم قائمة الفنانين المشاركين الموسيقي المكسيكي فريدي فراجوسو، والمغني الكولومبي أليغو جي، والمغنية المصرية هناء عفيفي، والفنان الفلبيني ((رافاييل كرير))، والفنان المولود في اليمن ((نين19تين))، والفنان الهندي المولود في دبي ((ستورم فرنانديز))، ومقدمة البرامج الإذاعية السابقة والمغنية المصرية عالية خالد.

إضافة إلى الفنان النيجيري ريوبين، والمغني وكاتب الأغاني وعازف الجيتار والطبل والإيقاع الكيني ((دانكان درمز))، والموسيقي النيجيري جاير سميث، والمغنية الكولومبية مافي غونزاليس، التي ستبهر الجماهير بالغناء باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

ولا تفوتوا فرصة مشاهدة العروض الفنية المميزة من الفنانة الهندية الصاعدة ((آرتي فينكات))، والفنان المغربي كريم النوري، وعازف العود والمغني السوري جاد الكريم، وعازف الجيتار التونسي أمين الله عربي، والفنان السوري المعروف عمّار أشقر.

إضافة إلى المغنية اللبنانية إنجريد نقّور، وعازف القانون السوري عدي السليمان، والمغنية البرتغالية جيسيكا ألفيس، التي ستقدم مجموعة متنوعة من الأنواع الموسيقية مثل آر أند بي والبوب والجاز والفانك والسول وستبهر الحشود بهذا التنوع الموسيقي.

وهناك أيضاً عازفة السكسوفون والمغنية الروسية ماريا روبتسوفا، وعازف الإيقاع والماريمبا الكولومبي ((لاري ذا بروجيكت))، والمغنية وكاتبة الأغاني اللاتفية إليسا أستريد، والمغني وكاتب الأغاني وعازف الجيتار الجنوب أفريقي ((فون برانجلي))، والمغني وعازف الجيتار المولود في دبي ((إبي في كيه))، والمغني وكاتب الأغاني ((فيش))، والموسيقي الروسي الموهوب ((دينيس سوبوليف)).