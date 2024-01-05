مكتبة محمد بن راشد تحتفي بكوكب الشرق في «أيام أم كلثوم»

ضمن فعاليات أيام المكتبة الشهرية، وإحياءً لذكرى كوكب الشرق، وتقديراً لإسهاماتها الخالدة التي أثرت الساحة الفنية العربية، تنظم مكتبة محمد بن راشد فعالية ((أيام أم كلثوم))، خلال يومي الخميس والجمعة 11 و12 يناير الجاري.

وفي تمام الساعة 7 مساءً على مدرج مسرح الخور، حيث يبدأ اليوم الأول من البرنامج بجلسة حوارية لمناقشة كتاب ((أم كلثوم في أبو ظبي)) لمعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، يقدمها عبدالغفار حسين، وناصر عراق، وتدير الجلسة الإعلامية منى الرئيسي.

كما يشهد اليوم الثاني من البرنامج أمسية غنائية طربية، تحييها الفنانة نيرمين وهبة، حيث تؤدي مجموعة من الأغاني الخالدة للفنانة الراحلة أم كلثوم برفقة عدد من العازفين على العود والكمان والرق والناي والقانون، ونستذكر معها أجمل ما قدمته كوكب الشرق على المسرح مثل ((ألف ليلة وليلة))، و((دارت الأيام))، إضافة إلى أغنيتها ((حب إيه))، و((بعيد عنك))، و((أنت عمري)).

وتدعو مكتبة محمد بن راشد الراغبين في الحضور والمشاركة إلى الاطلاع على برنامج فعاليات المكتبة وجدول المواعيد والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني mbrl، إضافة إلى متابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتبة.

الجدير بالذكر أن ((أيام أم كلثوم)) تأتي ضمن سلسلة مميزة من الفعاليات والمحاضرات وورش العمل التي تنظمها المكتبة على مدار العام، والتي تغطي مجالات متنوعة، تشمل الترفيه والتعليم والتثقيف، لتحقيق الفائدة القصوى من المحتوى المعرفي لكل من يقصدها، انطلاقاً من رسالتها واستراتيجيتها لرفع الوعي العلمي والثقافي لدى أفراد المجتمع كافة، وجعل المعرفة والعلوم متاحة للجميع.