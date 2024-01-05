«مهرجان سيارات السرعة» عنوان السباق السادس لـ«جبل علي» اليوم

ينطلق اليوم السباق السادس لمضمار جبل علي الذي سيحمل اسم ((مهرجان سيارات السرعة))، ويتضمن 7 أشواط مثيرة.

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول ((كأس بورش)) المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر برعاية ((النابودة للسيارات)) والبالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم، ويتقدمهم ((ايه إف قمة)) لخالد خليفة النابودة، إذ سيخوض الجواد أول اختبار له في السباقات، إضافة إلى مشاركة ((ايه إف منعوت)) لعبدالله محمد علي اليبهوني، و((جاب ينشد)) للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم.

الشوط الثاني

يعود ((ميادين)) لـ((شادويل)) إلى المضمار الأصفر عبر الشوط الثاني ((كأس الشعفار للاستثمار)) لمسافة 1400 متر البالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، فيما يطمح ((إبرا أتاك)) لمالكه البشير سالم الحراري و((دوكدم)) لـ((منتجع عادل)) إلى تحقيق الانتصار الأول في الموسم.

الشوط الثالث

سيكون الصراع رباعياً على لقب الشوط الثالث ((كأس بنك دبي التجاري)) لمسافة 1000 متر البالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، مع تواجد ((ترجمان)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ((وكينغ أوف لاك)) و((بوينت غيفن)) لسعيد سهيل، و((حب السلام)) لمالكه المهند سعيد الحشار.

الشوط الرابع

يسعى ((لا بأس)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والذي حل ثانياً في آخر مشاركة له إلى التألق، في مشاركته في الشوط الرابع ((كأس مجموعة بن دسمال ستيكس)) لمسافة 1000 متر البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، فيما يطمح ((فيسباسيان)) لـ((رباح للسباقات)) إلى وضع بصمته المتميزة في مشاركته الأولى في الدولة، إضافة إلى ((ضحوي)) لفايبهاف شاه الغائب عن منصات التتويج.

الشوط الخامس

يطمح ((مزاحم)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم إلى تحقيق انتصاره الثالث في المضمار الأصفر، في مشاركته في الشوط الخامس الرئيس ((العوير سبرينت ستيكس)) لمسافة 1200 متر برعاية ((اسطبلات شادويل)) البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، ولكنه سيواجه ((ماي دباوي)) لناصر عسكر الفائز الموسم الماضي على ذات المضمار و المسافة، فيما سيشارك ((أونايت)) لملاكه راشد الشحي وتوفيق محمد وسعيد محمد للمرة الأولى في الدولة.

الشوط السادس

صراع مثير سيشهده الشوط السادس ((كأس مهرجان سيارات السرعة)) لمسافة 1600 متر برعاية مضمار ((جبل علي)) البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، وخاصة مع تواجد ((الجنوب)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((فايولنت جاستيس)) لفايبهاف شاه.

الشوط السابع

سيكون الشوط السابع/الختامي ((الصفا ستيكس)) لمسافة 1800 متر برعاية مضمار ((جبل علي)) البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مفتوحاً على مصراعيه على كافة الاحتمالات مع تواجد ((ماي فيرس)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و((دارك كاندي)) للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، و((كيفان)) لحمد راشد بن غدير.

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