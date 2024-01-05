ديربي الوصل والنصر في دوري الطائرة اليوم

يتصدر ديربي الوصل والنصر في السادسة والنصف من مساء اليوم، مباريات الجولة العاشرة من الدوري العام للكرة الطائرة رجال، نظراً للطبيعة التنافسية بين الناديين، بعيداً عن فارق المراكز والنتائج والترتيب، إذ يحتل الوصل المركز الرابع بخمسة انتصارات و13 نقطة، ويأتي النصر في المركز السابع قبل الأخير بثلاثة انتصارات و10 نقاط.

وتشهد الجولة في نفس التوقيت، مواجهات بني ياس مع العين، وعجمان مع الجزيرة، وحتا مع شباب الأهلي. ويسعى ((فرسان دبي)) لتعزيز صدارته الحالية لجدول ترتيب الدوري، بسبعة انتصارات و21 نقطة، ويليه بني ياس بنفس رصيد الانتصارات، و18 نقطة، ثم الجزيرة بخمسة انتصارات و17 نقطة.

ويحتل العين المركز الخامس بأربعة انتصارات و14 نقطة، وعجمان في المركز السادس برصيد الانتصارات نفسه و11 نقطة، ويقبع حتا في المركز الثامن الأخير بانتصار وحيد و4 نقاط.

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