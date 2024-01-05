ماراثون دبي «23» جاهز للانطلاق غداً بمشاركة واسعة

أعلن مجلس دبي الرياضي، واللجنة المنظمة للنسخة 23 لماراثون دبي الدولي عن الترتيبات النهائية لإقامة الحدث غداً، والذي يقام برعاية المجلس.

وبمشاركة واسعة من عدائي وعداءات المسافات الطويلة الذين يستعدون للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

وتم الإعلان عن اكتمال الاستعدادات للحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق سيرو ون زعبيل أمس، بمشاركة كل من سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

واللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد العاب القوى الإماراتي، والمستشار أحمد الكمالي المنسق العام لماراثون دبي، وحضور ناصر أمان آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وبيتر كونيرتون المدير العام للماراثون.

تاريخ

وقال سعيد حارب: ماراثون دبي يملك تاريخاً كبيراً، وله بصمة وترتيب عالمي وسط الماراثونات الدولية الكبرى، ولكن طموحنا تحقيق الأفضل.

ونتمنى المزيد من النجاح للنسخة الجديدة إذا ساعدنا الطقس يوم السباق، ونتمنى الوصول إلى 20 ألف مشارك خلال الساعات المتبقية قبل إغلاق باب التسجيل، كما أتمنى أن يستمتع الجميع بالحدث العالمي، ونحن سعداء بتعاون جميع الداعمين للحدث لإنجاحه فنياً وتنظيمياً، ونشكر اتحاد ألعاب القوى الإماراتي على دوره ودعمه للماراثون.

وقال اللواء الدكتور محمد المر: نتشرف بالتواجد مع مجلس دبي الرياضي، واللجنة المنظمة لماراثون دبي، ضمن خطة الاتحاد لدعم كافة أنشطة ألعاب القوى في الدولة، والحدث يدعمه الاتحاد بقوة كونه واجهة عالمية لألعاب القوى الاماراتية، وإقامة الحدث دليل على اهتمام الدولة بألعاب القوى، والعدد الكبير المسجل يؤكد السمعة الجيدة لماراثون دبي.

وأضاف: نجاح النسخ السابقة للماراثون أهل الحدث إلى ترتيب عالمي كبير، من خلال نوعية وأسماء المشاركين في نسخ سابقة، ونحن حريصون على دعم كافة أنشطة ((أم الألعاب))، ونتمنى المزيد من النجاح للحدث.

ذكريات

وبدوره، قال المستشار أحمد الكمالي: حضرت ميلاد النسخة الأولى من ماراثون دبي في 27نوفمبر 1998، ولدينا العديد من الذكريات الجميلة جمعناها من النسخ السابقة، ودائماً ما نحصل على الدعم من مؤسسات دبي، وفي مقدمتها مجلس دبي الرياضي، وأشكر وأقدم التحية لكل من ساهم في إنجاح الحدث طوال تاريخه.

فيما أكد بيتر كونيرتون المدير العام للماراثون أن الرياضيين متحمسون لعودة الحدث إلى المضمار المسطح حول أم سقيم وبرج العرب وطريق شاطئ جميرا، والذي يشتهر بتسجيل أوقات سريعة، ويبدو مستوى عدائي وعداءات النخبة قوياً في النسخة المقبلة، ونتوجه بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي والهيئات الحكومية ذات الصلة في دبي الذين يساعدوننا في منح الرياضيين مكاناً رائعاً للركض.

وأضاف: صنعت دبي اسماً لنفسها كمدينة تنتج أوقاتاً رائعة للماراثون، ومع وجود نخبة الرياضيين لدينا هذا العام، فإنني أتطلع إلى بعض القصص الجديدة المثيرة التي سيتم تأليفها في نهاية هذا الأسبوع.

دعم

ويحظى ماراثون دبي 2024 بدعم من مجلس دبي الرياضي، أديداس، سوق دبي الحرة، إكسيد من الغرير، شبكة راديو القناة الرابعة، مجموعة آي تي بي الإعلامية، مياه بيسليري، بيوفريز، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، شرطة دبي، خدمة الأمين، بلدية دبي، وفندق سيرو ون زعبيل.

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