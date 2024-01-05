تتويج أبطال «العامة مفتوح» في «فزاع للصيد بالصقور»

اختتمت أمس منافسات العامة مفتوح ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية ((التلواح))، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وتستمر حتى 12 الجاري؛ بجوائز تزيد على 17 مليون درهم. وشهدت أشواط جير تبع للعامة مفتوح، تفوق راشد بن سرود المنصوري في شوط الرمز فرخ، بالطير ((البنتلي)) بزمن 18.616 ثانية، تلاه القطري عبد العزيز المعاضيد بالطير ((أر بي جي)) بـ 18.812 ثانية، وجاء سيف الحريز بالطير ((إتش إس 2)) ثالثاً بـ19.029 ثانية.

وتمكن سيف جمال الحريز من إثبات تفوقه في أشواط جير تبع ـ جرناس بحصوله على الرمز بالطير ((مرشح)) بزمن 17.680 ثانية، فيما حل راشد بن سرود المنصوري ثانياً بالطير ((الشهم)) بزمن 17.814 ثانية، ثم فريق الفرسان بالطير ((تي 08)) بزمن 17.842 ثانية.

واستطاع فريق دبي من تحقيق رمز ((البيور جير فرخ)) بالطير ((مكرم)) بزمن 17.829 ثانية، تلاه فريق الفرسان بالطير ((بي بي 1)) بزمن 17.135 ثانية، ثم سلطان الفلاسي بالطير ((اليلايس)) بزمن 17.161 ثانية.

وشهدت منافسات العامة مفتوح لفئة ((بيور جير جرناس)) حصول سيف جمال الحريز على الرمز بالطير ((يلايس)) بزمن 19.027 ثانية، فيما حل فريق ربدان في المركز الثاني بالطير ((ذهب)) بزمن 19.118 ثانية، أما المركز الثالث فذهب لفريق ند الشبا من خلال الطير ((مسموح)) بزمن 19.119 ثانية.

وفي ختام المنافسات في فئة ((قرموشة جرناس)) تمكن سلطان عتيق الفلاسي من الحصول على الرمز من خلال الطير ((توقيت)) بزمن 17.107 ثانية، فيما جاء القطري حمد العرجاني في المركز الثاني بالطير ((مرعوشة)) بزمن 17.614 ثانية، تلاه فريق ند الشبا بالطير ((جي 62)).

وفي فئة ((قرموشة فرخ)) فذهب شوط الرمز لفريق ند الشبا بالطير ((100)) بزمن 17.574 ثانية، فيما ذهب المركز الثاني والثالث لفريق الفرسان من خلال الطيرين ((جي جي 1)) و((جي جي 2)) بزمن 17.626 و17.654 ثانية على التوالي.

تتويج

وقام راشد الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسات العامة مفتوح.

أشواط

وتقام غد وبعد غد أشواط المحلي مفتوح، وسيكون الموعد المرتقب من 9 إلى 12 الجاري مع أشواط الشيوخ في ختام بطولة فزاع للصيد بالصقور. وتقدم مراشد الخاصوني، بالشكر للجهات الحكومية الشريكة بنجاح الحدث ، ومنها وزارة التغير المناخي والبيئة، مؤسسة مطارات دبي، والمنافذ الحدودية بالدولة، مؤكداً حرص المركز على الوقوف على جميع احتياجات الصقارين.

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