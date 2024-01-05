«الفرسان الرياضي» جاهز لاستضافة كأسي رئيس الدولة والأمم لقفز الحواجز

رحب سلطان محمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة، باستضافة منتجع الفرسان الرياضي الدولي، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز في نسختها الـ 13، وكأس الأمم لقفز الحواجز في الفترة من 8 إلى 11 فبراير المقبل.

وتشهد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إقامة 4 منافسات للمحترفين من فئة ((5 نجوم))، وفئة ((النجمتين)) المفتوحة، بجانب فئتي الأطفال والناشئين.

وتشارك في كأس الأمم، 11 دولة هي الإمارات، وإيرلندا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وبريطانيا، وهولندا، وبلجيكا، والسويد، والبرازيل.

وأكد سلطان محمد الكعبي توفير كل المتطلبات الداعمة لنجاح الحدثين بأعلى المعايير، وفق أفضل الممارسات بفضل البنية التحتية المتميزة، والمرافق المجهزة في المنتجع، بما يوفر تجربة استثنائية للمشاركين من داخل وخارج الدولة، لتعزيز ريادة الدولة عالمياً في استضافة البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة.

ورحب بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والشركاء، بما يسهم في وضع الترتيبات المطلوبة في التنظيم والاستضافة، ووضع جميع إمكانات النادي لدعم نجاح البطولتين.

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