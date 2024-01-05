كرنفال رياضي يدشن الفعاليات البحرية في دبي لعام 2024

يدشن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعالياته في 2024 يومي الجمعة والسبت المقبلين مع تنظيم كرنفال بحري رياضي كبير يجمع محبي السباقات التراثية المحلية على مدار يومين حافلين بالتنافس والإثارة،ويقام يوم الجمعة المقبل سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً .

فيما ستكون شواطئ دانة الدنيا على موعد مع سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً يوم السبت المقبل.

جهود

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي إن اللجنة المنظمة تواصل جهودها في تنظيم الفعاليات المتنوعة وإنجاح باقي مراحل الموسم الرياضي البحري حتى نهاية الفعاليات في أبريل المقبل، وقال البرنامج يشهد العديد من المحطات المتنوعة من خلال السباقات التنافسية والفعاليات المجتمعية لجذب واستقطاب ممارسين جدد للرياضات البحرية والهوايات المختلفة وتحفيز الجمهور لمتابعة وتشجيع المشاركين.

وأشار إلى أن محبي السباقات البحرية التراثية على موعد مع ثلاثة أحداث مهمة منها سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والمقرر الجمعة المقبل.

ويمثل سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً بروفة لخوض السباق الكبير المرتقب والمنتظر سباق ((القفال 33)) للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي في أبريل.

وأوضح محمد سيف المري أن الأنظار العالمية والدولية تتركز في العشرين من الشهر الجاري نحو سباق دبي الدولي للدراجات المائية 2024 إحدى جولات بطولة الإمارات للدراجات المائية والذي يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية ((يو آي ام)) ويستقطب مشاركة كبيرة من أبطال الإمارات ونجوم هذه الرياضة العالميين خاصة في فئات المحترفين.

يوم دبي البحري

وأضاف: الأنشطة المجتمعية تتصدر فعاليات 2024 من خلال تنظيم يوم دبي البحري بداية شهر فبراير ويتضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للتجديف الحديث وبطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات ((كايت سيرف)) وكرنفال قوارب التجديف واقف وكاياك إضافة إلى مسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك.

معرض القوارب

ويواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام 2024 تنظيم بطولة دبي لصيد الأسماك ((كنعد وسكل)) في موسمها الجديد نهاية فبراير وبداية مارس المقبلين على هامش الدورة الجديدة من معرض دبي العالمي للقوارب الحدث الكبير الذي سيشهد وللعام الرابع على التوالي العرض الليلي المخصص لفئتي الألواح الطائرة ((هايدروفلاي)) والإستعراض الحر.

أصحاب الهمم

وكشف مدير إدارة الشؤون الرياضية أن برنامج السباقات في عام 2024 يتضمن حزمة من الفعاليات الرياضية التي يشرف عليها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث من بينها بطولة الخليج لأصحاب الهمم للقوارب الشراعية الحديثة والتي تقام للمرة الأولى إضافة إلى جولة دبي ضمن السلسلة ((بطل الإمارات)) للشراع الحديث واللتين ستقامان في مارس المقبل.

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